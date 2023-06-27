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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

مؤسس تمرد يوجه رسالة للشعب المصري بمناسبة الذكرى العاشرة لثورة 30 يونيو

محمود بدر،مؤسس تمرد
محمود بدر،مؤسس تمرد وعضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب

وجه محمود بدر، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ومؤسس حملة تمرد، رسالة إلى الشعب المصرى؛ بمناسبة قرب حلول الذكرى العاشرة لثورة 30 يونيو.

وقال بدر، فى تصريحات لـ"صدى البلد" خلال رسالته: “أقول للشعب المصرى، شكرا على ما قدمتموه في ثورة 30 يونيو، وشكرا على ماقدمتوه في 3 يوليو”.

وأضاف عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ومؤسس حملة تمرد: “شكرا على ماقدمتوه من تحمل عناء ومثابرة من أجل إنجاح الدولة المصرية في طريقها الحقيقى لإنجاح الإصلاح الاقتصادي الذي يقوم به الرئيس عبد الفتاح السيسي”.

تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين مؤسس حملة تمرد ثورة 30 يونيو 3 يوليو الرئيس عبد الفتاح السيسي

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