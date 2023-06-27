أحمد كريمة: النبي بلغ البشرية بحقوق الإنسان في حجة الوداع

قال الدكتور أحمد كريمة أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، إن يوم عرفة هو خير يوم طلعت عليه الشمس.

وأوضح كريمة في حواره مع الإعلامي يوسف الحسيني في برنامج " التاسعة " المذاع على القناة الأولى: "النبي محمد اغتنم تواجد الآلاف من المسلمين في حجة الوداع في يوم عرفة؛ كي يبلغ البشرية بحقوق الإنسان ".

وأضاف أحمد كريمة :" خطبة النبي في حجة الوداع كانت موجهة إلى الإنسان بشكل عام ".

وتابع أحمد كريمة: "النبي محمد أكد أن كل عمليات العنف وإراقة الدماء خارجة تماما عن الإسلام"، مضيفا:" كل جماعات العنف والقتل تعاند ما قاله النبي محمد".

ولفت أحمد كريمة إلى أن: "الدين الإسلامي احترم المرأة ودعا للمساواة بين الناس بشكل كامل "، مضيفا:" النبي محمد لم يظلم أحدا ولم يعتد على أحد".