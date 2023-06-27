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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

تعرف على أسعار الخضروات والفواكه في السوق اليوم

صدى البلد

ينشر موقع صدى البلد ، آخر تحديثات تعاملات السوق اليوم وفق اخر تحديث لسوق العبور، وجاءت الأسعار على النحو التالي:  

كيلو البطاطس يبدأ من 7,5 إلى 8 للكيلو الواحد والطماطم  من 2,5 إلي 4 جنيه للكيلو الواحد. 

وجاء سعر كيلو البصل من 10 إلي 13 جنيه و الكوسه من 9 إلي 17 جنيه للكيلو، والجزر بدون عروش من 7 إلي 9 جنيه والفاصوليا من 14 إلي 16 جنيه الباذنجان البلدي من 3,5 إلي 7جنيه و و الباذنجان الرومي من4 إلي 6 جنيه  والباذنجان الأبيض من 6 إلي 9جنيه  .

وجاء سعر الفلفل الرومي البلدي من 9 إلي 10 جنيه والفلفل الرومي الصوب من 9الي 14 جنيه والفلفل الحامي من 8 إلي 11جنيه ، وفلفل الالوان من 14الي 20 جنيه، والملوخيه من 2,5 إلي 5,5، والخيار صوب من 9 إلي 10 والخيار البلدي من 6 إلي 9 جنيه 10جنيه

واستقر سعر الباميه ما بين 25 الي 30 جنيه للكيلو الواحد و وصل القلقاس إلي 9 جنيه وارتفاع في سعر الثوم من 18 الي 24 جنيه للكيلو الواحد.

أسعار الفاكهة بالسوق ليوم الثلاثاء: 


واستقر سعر كيلو البرتقال من 7الي 9 جنيه و الليمون من 7الي 11 جنيه للكيلو، والجريب فوروت من 7الي 15 جنيه و والليمون البلدي يتراوح بين 12 حتي 22 جنيه ويبدء كيلو العنب البناتي الأصفر من 9 إلي 16 جنيه و العنب البناتي الأحمر يبدء بسعر 12 إلي 24 جنيه .

وجاء سعر التفاح المصري من 8 إلي 18 جنيه للكيلو الواحد والتفاح الأمريكي من 25الي 35 جنيه وسعر كيلو البلح السيوي يبدء من 30 حتي 40 و البلح الرملي من 7 إلي 10جنيه و سعر كيلو الفراوله من 7 إلي 10 جنيه. 

والشمام من 6 إلي 10جنيه وجاء سعر الكانتالوب من 5 الي 11 جنيه ويبدء سعر المانجا الزبدية من 15 إلي 22 جنيه للكيلو ، والمانجو البلدي من 9 إلي 15 جنيه.

اسعار الخضروات الباذنجان البلدي الباذنجان البامية البطاطس الخضروات الفلفل الرومي الفلفل الرومي البلدي الملوخية الليمون البلدي سعر الثوم سعر الفلفل الرومي سعر الفلفل الرومي البلدي سعر كيلو البرتقال سعر كيلو البصل سوق العبور

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