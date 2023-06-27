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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

الداخلية تضبط 9 قضايا مخدرات في دمياط

قوات الامن
قوات الامن

شنت أجهزة وزارة الداخلية حملة أمنية بمحافظة دمياط لضبط الخارجين على القانون، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما إستهداف وضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.

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الداخلية تضبط 9 قضايا مخدرات في دمياط

قام قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن دمياط بتوجيه حملة أمنية إستهدفت دوائر مراكز شرطة (دمياط – فارسكور – كفر سعد – كفر البطيخ) وأقسام شرطة (دمياط الجديدة – رأس البر - السرو).

أسفرت جهود أجهزة أمن دمياط عن تحقيق ضبط عدد (9) قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة.. بإجمالى مضبوطات  (كمية من مخدر الحشيش وزنت 9,250 كيلو جرام - كمية من مخدر البانجو وزنت 12 كيلو جرام - كمية من مخدر الهيدرو وزنت 16 كيلو جرام  - كمية من مخدر الهيروين – بندقية خرطوش – فرد محلى ، عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة (عدد 9 متهمين " لعدد 6 منهم معلومات جنائية")، تم إتخاذ الإجراءات القانونية .

دمياط الداخلية وزارة الداخلية أخبار الحوادث مخدرات

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