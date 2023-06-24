بيقول لي يا«ملبن».. عبير تطلب الخلع: زوجي بيحكي تفاصيل جسمي لأخته

كلمات مروعة وخادشة للحياء تعرضت لها عبير طوال ست سنوات زواج على يد زوجها، حتى قررت وضع نهاية لتلك الحياة التي أسمتها بحياة الـ «عاهرات» وتقدمت إلى محكمة الأسرة في الكيت كات طالبة الخلع من زوجها بسبب أفعاله وتصرفاته المشينة.

زوجة تطلب الخلع من زوجها

سردت عبير قصتها مع زوجها بالتفاصيل منذ البداية قائلة «أنا عندي 30 سنة وكنت بحلم بالبيت الهادئ اللي فيه أولاد وزوج حنين، وشوية تفاصيل بدون مشاكل أو خناقات، لكن مع الأسف أنا اللي شوفته ما تشوفوش واحدة ماشية في الحرام، أنا أتجوزت من ست سنين في شقة بسيطة في الجيزة، ويارتني ما أتجوزت».

وقالت عبير في دعواها لطلب الخلع من زوجها «أول ما تميت 25 سنة، يوم عيد ميلادي كان يوم خطوبتي، شاب أتقدم لأهلي أصغر مني بشهر، بس كان عنده شقة وبيشتغل وأحواله كويسة، ووافقت عليه بعد ما قعدت معاه مرة في حضور عمتي، وفعلا أتخطبت له، وبعد 5 شهور بس أتجوزنا وكنا مخلصين كل الشقة».

عبير: بيحكي لأخته كل حاجة

وتابعت عبير «بعد الجواز كانت الحياة طبعا فيها حياء شوية بيني وبينه في كل التعاملات، بسبب إني أعرفه من فترة صغيرة، وبعد مرور 3 سنين جواز، بدأت المعاناة بيني وبين جوزي، لما كان بيعاكسني في البيت بكلام وألفاظ خارجة كتير، ونكون في الشارع ويقولي إيه يافورتيكة، هاتي إيدك يامهلبية، وكلام كله متعلق بتغزل في جسمي، وكنت بقول له متقوليش كده في الشارع ولا قدام أهلي وأهلك، ولا كأني كنت بقول حاجة وكان مكمل في أفعاله».

وأضافت عبير «إحنا ربنا ما رزقناش بأطفال، ومن حوالي سنة كده الموضوع أتغير وبقى جديد عليا أني أكون قاعد أنا وهو وأخته وللعلم هي مش متجوزة، ويحكي تفاصيل في البيت وأنه عمل وعمل ويسرد تفاصيل في جسمي وألوان هدومي، وقولت له مينفعش كده، وحتى لو هي صاحبتي أو من أهلي مينفعش بردو أنك تتكلم في الحاجات دي قدامها، ولا حياة لمن تنادي».

واختتمت عبير قصتها مع زوجها «أخر ما زهقت روحت رفعت عليه قضية خلع، وسبت له البيت وأخدت حاجتي وروحت لأهلي، والمصيبة أنه جاي يصالحني قدام أهلي ويقولي الملبن زعلان مني ليه، كده أنام لوحدي في السرير من غير الحتة الطرية».