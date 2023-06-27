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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إلغاء الاجازات بالمرافق والعمل الميداني.. محافظة الجيزة تنهي استعداداتها لعيد الأضحى

عيد الاضحى
عيد الاضحى

إنتهت محافظة الجيزة من كافة التجهيزات والإستعدادات اللازمة لإستقبال عيد الأضحي المبارك.  وأكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة على تواجد كامل للقوة البشرية والعاملين بأجهزة المرافق والعمل الميدانى لضمان عدم تأثر الخدمات المقدمة للمواطنين والتعامل السريع مع أى أحداث طارئة .


ففي قطاع التموين فقد تقرر إلغاء الإجازات لجميع المفتشين والمشرفين التموينين بمحافظة الجيزة وتنفيذ خطة لفرض الرقابة على الأسواق من خلال تشكيل لجان للمرور على المخابز والتأكد من إنتاجها لخبز مطابق للمواصفات و تمشيط الأسواق والتأكد من بيع المحال لسلع صالحة للإستهلاك وصرف البدالين التموينين للمقرارات المستحقة للمواطنين بالمواعيد المحددة وتداول مستودعات الأنابيب ومحطات تموين السيارات للإسطوانات والغاز والبنزين بالسعر الرسمى دون مغالاة وفحص الشكاوى وإزالة أسبابها من خلال غرف العمليات الرئيسية والفرعية بمختلف إدارات التموين بالمحافظة.


وفي قطاع الصحة وجه محافظ الجيزة مديرية الشئون الصحية بضرورة تواجد الأطقم الطبية والتمريض طوال أيام العيد بالمستشفيات والوحدات الصحية لمواجهة أى أحداث طارئة وتقديم الرعاية اللازمة للمرضي .


وشهد قطاع الطب البيطري بمحافظة الجيزة إلغاء جميع الأجازات للأطباء البيطريين والعاملين بالمجازر بالإضافة إلي تعزيز المجازر بقوة من خلال الأطباء المتخصصين بالكشف عن اللحوم لضمان جودتها بالإضافة إلي تزويد المجازر بالأختام والمادة السرية وأدوات النظافة وإنهاء أعمال الصيانة اللازمة .


وفيما يخص قطاع النظافة  قد قرر المحافظ إلغاء الاجازات للعمال والسائقين والمشرفين فى قطاعات النظافة والحدائق والجراجات والورش والمحطات الوسيطة بالوراق والمريوطية وكرداسة وأوسيم ومجمع القمامة العمومى بشبرامنت ومناولة كرداسة ومناولة البراجيل وذلك لعدم تأثر مجهودات رفع المخلفات مع تحفيزهم ماديا  لتفانيهم فى العمل بالاضافة الى متابعة اعمال شركات الجمع السكنى والنظافة للتأكد من قيامها بالأعمال على أكمل وجه دون تأثر . 
 

كما تم تكليف هيئة النظافة بالتنسيق مع مديرية الطب البيطرى وتكثيف أعمال النظافة بمحيط المجازر المخصصة للذبح و تخصيص حمله مركزية بسعة 20 معدة نظافة لسرعه التعامل مع حالات الطوارئ. 


وفيما يخص قطاع مياه الشرب والصرف الصحى فقد اكد محافظ الجيزة بان شركة مياة الشرب والصرف الصحي قد شكلت غرف طوارئ لمتابعة سير العمل بالمحطات وشبكات المياه والصرف الصحى لمتابعه الضغوط وتوفير الكميات اللازمه من مياه الشرب للمواطنين بالاضافه الى القيام بأعمال التطهير لمطابق الصرف الصحى ومحطات الرفع والمعالجة لمواجهة اى مشاكل تنتج عن زيادة إستهلاك للمياه .


كما وجه المحافظ رؤساء الاحياء والمراكز بإجراء متابعات ميدانية على مدار 24 ساعه خلال أجازة عيد الأضحى لرصد أى حالات بناء مخالف ومنع التعدي علي الأراضي الزراعية والتعامل الحازم حيالها وإتخاذ الإجراءات القانونية ضد أصحابها.


بالاضافه الي تكثيف الحملات الرقابية بالتنسيق مع مديرية الطب البيطري والأجهزة الأمنية للتأكد من جودة وسلامة الأغذية واللحوم بمحلات الجزارة والمطاعم والأسواق والشوادر وثلاجات وأماكن عرض وحفظ المنتجات الغذائية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

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