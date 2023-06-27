جوجل تكشف عن نموذج الذكاء الاصطناعي الجديد AudioPaLM للكلام والترجمة

أعلنت شركة جوجل Google الأمريكية الرائد عن إطلاق نموذج جديد للذكاء الاصطناعي اللغوي يسمى AudioPaLM والذي يتمتع بقدرة استثنائية على الاستماع، والتحدث، والترجمة بدقة عالية وبسرعة فائقة.

يعتمد هذا النموذج على نقاط القوة في نموذجين آخرين معروفين سابقًا وهما PaLM-2 و AudioLM.

يستطيع النموذج التقاط الأصوات والأوامر المنطوقة، ومن ثم إعادة إنتاجها بلغات مختلفة أخرى، وكذلك الترجمة الصوتية من لغة إلى أخرى مع الحفاظ على نغمة الصوت الأصلية.

ويعمل النموذج على التعرف على الأصوات وتحويلها إلى نصوص بدقة عالية، ويتم استكشاف وتطوير النموذج حاليًا بدون تحديد موعد لإتاحته للجمهور.

وعلى جانب آخر، أعلنت شركة Meta سابقاً عن نموذج جديد للذكاء الاصطناعي يحمل اسم Voicebox، والذي يستطيع أداء مهام إنشاء الكلام بفاعلية، ويمكن له تحرير المقاطع الصوتية بكفاءة، واستخدام العينات الصوتية لإنتاج كلام بلغات مختلفة وغير ذلك.