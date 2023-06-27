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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسيوط يتابع نسب الإنجاز في مشروع محور منفلوط العلوي

محافظ أسيوط يتابع
محافظ أسيوط يتابع أعمال إنشاء محور منفلوط العلوي

ترأس اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ، اجتماع مناقشة الموقف التنفيذي ونسب الإنجاز وسير العمل في مشروع محور منفلوط العلوي الذي يتم تنفيذه على النيل بنطاق المحافظة بتكلفة تقديرية 3 مليار و500 مليون جنيه للارتقاء بمستوى معيشة المواطن حيث يعد أحد شرايين التنمية المستدامة في صعيد مصر وذلك ضمن خطة الدولة لدعم البنية التحتية لشبكة الطرق تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ووفقاً لرؤية مصر 2030 واستراتيجية التنمية المستدامة ... جاء ذلك بحضور اللواء علاء بدران سكرتير عام المحافظة ومسئولي الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ورئيس مركز منفلوط ومسئولي الزراعة والري والمساحة وهيئة الطرق شركة مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء والاتصالات والشركات المنفذة للمشروع.
حيث تم خلال الاجتماع استعراض الموقف التنفيذي وسير الأعمال في مشروع إنشاء محور منفوط العلوي ومناقشة المعوقات ووضع حلول عاجلة لها.
ووجه محافظ أسيوط – خلال الاجتماع – بضرورة تضافر الجهود بين كافة الجهات المعنية لتذليل العقبات أمام مراحل التنفيذ بالمشروع وتسريع وتيرة العمل وفقًا للجدول الزمني المحدد له فضلا عن إزالة أي معوقات تحول بين تسريع وتيرة العمل بالمشروع ومتابعة التزام الشركات المنفذة المسند إليها الأعمال والتأكد من مطابقتها للمواصفات والشروط الهندسية والفنية المقررة لافتاً إلى أهمية محور منفلوط الجديد الذي يعتبر أحد ركائز التنمية المستدامة والانتقال من شرق إلى غرب النيل بسهولة بدلًا من استخدام المعديات النهرية وتساهم في الربط بين التجمعات العمرانية والصناعية الجديدة حيث يربط بين الطريقين الصحراوي الشرقي والغربي (القاهرة ـ أسيوط) بالطريق الزراعي عابراً نهر النيل والترعة الابراهيمية والسكة الحديد.

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وأكد المحافظ ،على متابعته المستمرة للمشروع وجولاته الميدانية للوقوف على سير الأعمال منوهًا إلى أن هذه المحاور تأتي تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بتقليل المسافات البينية بين محاور النيل إلى 25 كيلومتر لتسهيل حركة تنقل المواطنين وخدمة المشروعات التنموية والمجتمعات العمرانية الجديدة بحيث يتم إنشاء محور عرضي متكامل يربط بين شبكة الطرق شرق وغرب النيل كـ (محور ديروط الحر ، محور أبوتيج ،ومحور منفلوط) بنطاق محافظة أسيوط مؤكداً على تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتسخير امكانات المحافظة في هذا المحور التنموي الهام.
يذكر أن محور منفلوط الجاري تنفيذه يبلغ طوله 41 كم وعرضه 29 متر تقريبا وتكلفته التقديرية 3 مليار و300 مليون جنيه ويجري إنشاؤه من خلال تنفيذ عدد 20 عمل صناعي (عدد 9 كباري سطحية و11 بربخ) على نهر النيل وأعلي الترعة الابراهيمية والسكة الحديد والطريق الزراعي بالإضافة إلى 8 منازل ومطالع للمحور.

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