مبابي يتفق مع ريال مدريد وسط مخاوف باريس سان جيرمان

كشف تقرير صحفي، عن آخر تطورات صفقة انتقال كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، المحتملة إلى صفوف ريال مدريد الإسباني.

وقال الصحفي الموثوق سانتي أونا بشبكة فوت ميركاتو الفرنسية، أن هناك اتفاقية بالفعل بين ريال مدريد ومبابي للتوقيع هذا الصيف أو أو صيف 2024.

وأكد الصحفي أن في الوقت الحالي، يعرف نادي باريس سان جيرمان أن أفضل فرصة لبيع كيليان مبابي ستكون ريال مدريد، لكنهم لا يريدون إتخاذ الخطوة الأولى لأنها ستضعف موقفهم في المفاوضات.

وتابع أن باريس سان جيرمان يريد بيع كيليان مبابي لكنه يرفض أن يفقد ماء وجهه عندما يرى اللاعب يغادر في 2024 مجانًا، حيث يرحب ببيعه لريال مدريد بمقابل مادي ما بين 180 و200 مليون يورو.

وأشار إلى أن ريال مدريد يتردد بين فرصة التعاقد مع مبابي هذا الصيف والإستفادة من التعاقد معه مجانًا العام المقبل.

وأوضح أن مبابي يرحب بالبقاء سنة إضافية لأنه يريد الإستفادة من مكافأة قدرها 90 مليون يورو تنتظره في سبتمبر المقبل، لكن هو يعلم أن القضية مُعقدة وسوف تستغرق بعض الوقت.