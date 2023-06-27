أين اختفى بريجوزين؟.. مسئول مخابراتي يكشف مكان قائد فاجنر

قال الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، إن التوترات بين الجيش الروسي ومجموعة فاجنر، التي نظمت تمردًا استمر 24 ساعة في نهاية الأسبوع، تمت إدارتها بشكل سيئ، وفق ما ذكرت سكاي نيوز بريطانية.

في أول تصريحات علنية له منذ توسطه في اتفاق بين الكرملين ورئيس فاجنر يفجيني بريجوزين، والذي أوقف تقدم المجموعة نحو موسكو ، قال لوكاشينكو إنه أمر الجيش البيلاروسي بأن يكون في حالة الاستعداد القتالي الكامل.

وقال للصحفيين يوم الثلاثاء: "لا تجعلوا مني بطلا، ولا من بوتين ولا من بريجوزين ، لأننا تركنا الوضع يفلت من أيدينا ، ثم اعتقدنا أنه سيحل بنفسه، لكنه لم يحدث".

في حين أن مكان وجود بريجوزين الدقيق لا يزال غير واضح، قال رئيس المخابرات الأمريكية بمجلس الشيوخ، مارك وورنر، إنه يقال إن بريجوزين في "أحد الفنادق في مينسك التي لا تحتوي على أي نوافذ".

ولم يظهر الرجل البالغ من العمر 62 عامًا في الأماكن العامة منذ يوم السبت، عندما خرج من مدينة روستوف الروسية بعد أن أمر رجاله بالتنحي.