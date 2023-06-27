عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أين اختفى بريجوزين؟.. مسئول مخابراتي يكشف مكان قائد فاجنر

قائد فاجنر
قائد فاجنر

قال الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، إن التوترات  بين الجيش الروسي ومجموعة فاجنر، التي نظمت تمردًا استمر 24 ساعة في نهاية الأسبوع، تمت إدارتها بشكل سيئ، وفق ما ذكرت سكاي نيوز بريطانية.

في أول تصريحات علنية له منذ توسطه في اتفاق بين الكرملين ورئيس فاجنر يفجيني بريجوزين، والذي أوقف تقدم المجموعة نحو موسكو ، قال لوكاشينكو إنه أمر الجيش البيلاروسي بأن يكون في حالة الاستعداد القتالي الكامل.

وقال للصحفيين يوم الثلاثاء: "لا تجعلوا مني بطلا، ولا من بوتين ولا من بريجوزين ، لأننا تركنا الوضع يفلت من أيدينا ، ثم اعتقدنا أنه سيحل بنفسه، لكنه لم يحدث".

في حين أن مكان وجود بريجوزين الدقيق لا يزال غير واضح، قال رئيس المخابرات الأمريكية بمجلس الشيوخ، مارك وورنر، إنه يقال إن بريجوزين في "أحد الفنادق في مينسك التي لا تحتوي على أي نوافذ".

ولم يظهر الرجل البالغ من العمر 62 عامًا في الأماكن العامة منذ يوم السبت، عندما خرج من مدينة روستوف الروسية بعد أن أمر رجاله بالتنحي.

البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو البيلاروس الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو المخابرات الأمريكية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

600 جنيه الآن في وقفة العيد| مفاجأة بأسعار الذهب وهذا ثمن عيار 21

مفاجأة.. ثنائي الأهلي ينتقل لـ زد بعقود بيع نهائي

مين هيحاسب.. شوبير ينتقد إدارة الأهلي بسبب الصفقة الفاشلة

أفضل سورة تقرأ يوم عرفة تفتح الأبواب المغلقة وبها ينزل الرزق طول السنة

النيابة الإدارية تستدعي مديري التنظيم و الإدارة الهندسية بحي المنتزه

بث مباشر.. خطبة يوم عرفة من مسجد نمرة فى مشعر عرفات

الأسباب الحقيقية لانهيار عقار الإسكندرية| تفاصيل كارثية

السفارة الروسية لدى مصر: أوكرانيا تهدد بتفجير محطة الطاقة النووية في زابوروجيا

موضوعات متعلقة

846 جامعًا لصلاة عيد الأضحى في جدة.. وهذا وقتَ الإقامة

تحذير من الصحة السعودية للحجيج.. لاتفعلوا هذا الأمر لفترات طويلة

هكذا وصل سعر الإبل والماشية في السعودية قبل العيد

تمرد روسيا.. لماذا احتفت به أمريكا في صمت

قد يكلفك الكثير .. وزارة الحج تحذر ضيوف الرحمن من فعل هذا الأمر

البيت الأبيض: لا توجد مخاطر حقيقية حول تفجير محطة زابوريجيا النووية

الأمم المتحدة: زيادة عدد القتلى المدنيين بعد سيطرة طالبان على أفغانستان

تسجيل صوتي مسرب يفضح ادعاءات ترامب حول الوثائق السرية

ترشيحاتنا

مشهد رائع ومؤثر التقطته الكاميرات لأحد الحجاج خلال أداء مناسك الحج

بالدموع والدعاء.. الحجاج يواصلون أداء المناسك على صعيد عرفات |شاهد

الرئيس السيسي يهنئ نظيره التونسي بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك

تحذير عاجل من الصحة السعودي لـ الحجاج بشأن حرارة الجو .. فيديو

تحذير شديد لهيئة الموانئ الأوكرانية.. ضرر كبير قد يلحق بأسعار الغذاء

السيسي يهنئ رئيس المجلس الرئاسي الليبي بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جمال شعبان يضع روشتة للسيطرة على ضربات القلب السريعة

مفاجأة.. فاكهة تمنع من نمو الأورام السرطانية

كلها وهي سخنة.. فوائد تناول الكبدة بعد الذبح مباشرة

حرارة مرتفعة خلال أيام العيد.. الأرصاد تصدر تعليمات عاجلة لتجنب ضربات الشمس

فيديو

أول ظهور لعائلة أمير كرارة فى العرض الخاص لفيلم البعبع.. شاهد

خد العقود ومشي.. القصة الكاملة لأزمة لاعب الزمالك سيف جعفر

المداح حقيقة.. محمد رياض يروى 3 مواقف غريبة تعرض لها بسبب الجن هايم

بسبب المداح 3 .. سر حيرة محمد رياض | شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: 10سنوات من التحديات والمزيد من الإنجازات

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: لغز فاغنر والجنجويد !

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: فقه الأضحية ومقاصدها التربوية

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: قهوة وقرص ليريكا على متن الغواصة تيتان

هند عصام

هند عصام تكتب : مغامرة تيتان ولغز الأميرة المنحوسة

د جمال عبد ربه

جمال عبد ربه يكتب: دكتور عويضة وحلم الذهب الأبيض

نهال علام

نهال علام تكتب: قمة الميثاق التمويلي

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الذكاء الاصطناعي والروبوتات القاتلة

اﻟﻤﺰﻳﺪ