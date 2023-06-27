فعال وسريع.. كيف يمكنك تنظيف الممبار بإستخدام البيكنج بودر ؟

يعتبر تنظيف الممبار تحدى كبير لكل سيدة؛ حيث أنه من الأكلات الشهيرة في عيد الأضحى، ولكن تنظيفه وتحضيره أمر قد يكون شاقا بالنسبة للبعض. لذا في السطور التالية سنوضح طريقة سهلة وسريعة لتنظيف الممبار.

طريقة سريعة لتنظيف الممبار بالبيكنج بودر

وتعتبر طريقة تنظيف الممبار بالبيكنج بودر هي الأفضل علي الاطلاق؛ حيث انها إحدى الطرق التقليدية والسريعة التي لها نتائج مبهرة.

ووفقا لما “food” فإن طريقة تنظيف الممبار بالبيكنج بودر من الطرق التي تخلص الممبار من الرائحة والزفارة بشكل مثالي وسريع، وإليكم الخطوات :

طريقة سريعة لتنظيف الممبار بالبيكنج بودر

_ ينظف الممبار تحت الماء الجاري مع إزالة الدهون من عليه.

_ يقلب الممبار على الجهة الداخلية، ثم ينقع في ماء وخل ومعلقتين من بالبكينج بودر.

_ لتسهيل إزالة المادة اللزجة التى بداخل الممبار ويترك نص ساعة .

_ ثم ينظف باستخدام سكين لإزالة اي رواسب بداخله.

_ ثم يوضع في دقيق وملح خشن ويفرك جيدا لإزالة اي شيء متبقي عليه.

_ ثم ينقع في ماء وخل لمدة 10 دقائق، ويشطف وبيكون جاهز للحشو وبذلك تكون انتهت.