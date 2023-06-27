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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الكنيسة الأسقفية تهنئ الرئيس السيسي وشيخ الأزهر بحلول عيد الأضحى المبارك

الدكتور سامى فوزي
الدكتور سامى فوزي رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية

أرسل الدكتور سامى فوزي رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية ومطران إيبارشية مصر، خطابات تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف بمناسبة عيد الأضحى المبارك.  

وجاء فى نص الخطاب: بالأصالة عن نفسى وبالإنابة عن أساقفة وقساوسة وشعب إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية بمصر، أقدم خالص التهانى والأمنيات بمناسبة عيد الأضحى المبارك أعاده الله عليكم وعلى شعب مصر باليمن والبركات.

وقال المطران سامى: ندعو الله القدير أن يمنحنا فى ظل هذه المناسبات المباركة، القدرة لدفع بلادنا الحبيبة مصر للأمام ويحفظ مصر وشعبها من كل شر.

كما أرسل الدكتور سامى فوزى رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية خطابات تهنئة لكل من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة والمستشار حنفى الجبالى رئيس مجلس النواب والدكتور محمد شامة الأمين العام لبيت العائلة المصرية بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وزار رئيس الأساقفة الأسبوع الماضي الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف والدكتور نظير محمد عياد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية لتهنئتهم بعيد الأضحى المبارك.

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