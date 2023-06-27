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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مدير الحرس الوطني الروسي: أي استفزازات نجمت عن التمرد سيتم صدها

روسيا
روسيا

قال مدير الحرس الوطني الروسي، فيكتور زولوتوف، اليوم الثلاثاء ، إن أي استفزازات نجمت عن التمرد يومي السبت والأحد لو حدثت كان من الممكن إحباطها.

وقال زولوتوف: "نخشى دائما الاستفزازات في موسكو. نحن دائما نستعد لها. أي استفزاز أو أي تجمع ، إذا كان يشكل تهديدا للبلاد ، سيتم صده".

وبدأت النداءات للنزول إلى الشوارع للتجمعات غير القانونية تنتشر على وسائل التواصل الاجتماعي أثناء محاولة التمرد المسلح في 24 يونيو الجاري، حيث حذرت اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب السكان من المشاركة في مثل هذه الأعمال في روسيا.

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وعلى جانب آخر، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ، أن العسكريون لعبوا دورا خاصا في التصدي للتمرد.

وأضاف بوتين أن  الفوضى كانت حتمية في البلاد لولا موقف العسكريين وعملهم بكفاءة وتضحية خلال الأحداث الأخيرة.

أفاد بوتين بأن العدو كان يسعى لاستغلال الفوضى إن حدثت في روسيا لو كان تمرد فاجنر نجح في إشارة إلى أوكرانيا.

وأوضح بوتين أن قوات فاجنر الخاصة الروسية كانت تحظى بدعم الدولة مالياً وأنه سيتم التحقيق في كيفية تمويل فاجنر وكيفية إنفاق قائدها للأموال.

وأضاف  الرئيس الروسي بأن تمرد فاجنر كاد أن يؤدي إلى خسارة ما تم إنجازه خلال السنوات الماضية.

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