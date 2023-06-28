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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

ماذا يحدث لجسمك عند تناول فشة الخروف؟

صدى البلد

فوائد الفشة كثيرة ومتعددة ولا يعلمها البعض، حيث أنها مفضلة لدى الكثير من الأشخاص خاصة فى العيد الاضحى.

ووفقا لموقع "food"، تحتوي الفشة على الكثير من الفوائد الصحية، فهي تضمن البروتين والفيتامينات، حيث يساعدان على تقوية العضلات والدم والغضاريف والجلد.


فوائد الفشة  للحامل 
السيدات الحوامل تحتاج أن تتناول العديد من المعادن والفيتامينات التي تعمل على تعزيز صحتها، وذلك بسبب ضعف المناعة والعظام والأسنان وأعضاء الجسم بشكل عام.

وكشفت التقارير أن الفشة تحتوي على الصوديوم، والصوديوم من المعادن التي تعمل على تعزيز الدم في الجسم، وتعالج فقر الدم، وتمنع الإصابة بأمراض الأوعية الدموية.

كما تحتوي رئة الخروف على البوتاسيوم والذي بدوره يعمل في الحفاظ على الجهاز العصبي، ويكون العضلات بشكل سليم وصحي.
 

العيد الأضحى الفشة المعادن والفيتامينات الغضاريف لفوائد الصحية

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