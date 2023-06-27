الشاذلي: أبهرنا العالم بالتنظيم الرائع وبمستوى ناشئي مصر في بطولة السباحة بالزعانف

أعرب سامح الشاذلي، رئيس الاتحادين المصري والعربي للغوص والإنقاذ، عن سعادته وفخره بالنتائج المشرفة لمنتخب مصر في بطولة العالم للناشئين للسباحة بالزعانف، مشيرًا إلى أن هذا الإنجاز يعكس العمل الجاد والتحضير الجيد الذي قام به الجهاز الفني للفريق مع اللاعبين، بالإضافة لإقامة الاتحاد لمعسكرات متعددة مفتوحة ثم معسكر مغلق منذ يوم 20 مايو الماضي.

وأشاد الشاذلي بدعم الدولة المصرية اللا محدود من قبل الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وحرصه على متابعته سير العمل والتجهيزات الإدارية والفنية لمنتخب مصر قبل بداية بطولة العالم وتوجيهاته بتسهيل كافة العقبات التي قد تواجهنا لإنجاح البطولة وتنظيمها بشكل يليق بمكانة مصر.

وحول بطولة "الماسترز" قال الشاذلي : المنافسة الرياضية لا تعرف العمر وأن الفئات العمرية الكبيرة يمكنها المشاركة بنجاح في المنافسات الرياضية والبطولات العالمية، مشيراً إلى أن 145 سباحا مصريا شاركوافي بطولة العالم للسباحة بالزعانف للأساتذة تتراوح أعمارهم من 30 حتى 84 سنة، معظمهم رياضيين قدامي.

وأكد الشاذلي ، أن بطولة العالم للسباحة بالزعانف للأساتذة تعد فرصة لجميع الرياضيين القدامى للعودة للحياة الرياضية والتنافس بشغف وحماس، -فهم يحاولون العودة للحياة الرياضية مرة أخرى بممارسة رياضتهم المفضلة-، كاشفًا عن مشاركة المهندس أحمد حمادة رئيس نادي سبورتنج السابق في منافسات البطولة وعمره أكثر من 80 عاما .

وأشار إلى أن الفئات العمرية الكبيرة تجد نفسها من خلال مشاركتها في المنافسات الرياضية والبطولات العالمية.

وحقق منتخب مصر 14 ميدالية متنوعة بواقع 4 ذهبيات، و4 فضيات و 6 برونزيات، خلال منافسات النسخة الـ 18 لبطولة العالم للناشئين للسباحة بالزعانف التي استضافتها مصر علي حمام السباحة الأولمبي بإستاد القاهرة الدولي خلال الفترة من 19 إلى 24 يونيو الجاري.