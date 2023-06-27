دولة أوروبية تنهي آمال أوكرانيا في الانتصار بالحرب.. تفاصيل

قال رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان، اليوم الثلاثاء، إن فكرة المساعدات العسكرية الغربية ستمكن أوكرانيا من هزيمة روسيا في ساحة المعركة خاطئة.

وقال أوربان في مقابلة مع صحيفة “بيلد” الألمانية، “أقف على أرض الواقع… الحقيقة هي أن طبيعة التعاون بين أوكرانيا والغرب فاشلة”.

وأضاف أن “الاقتراح بأن الأسلحة والتمويل والاستخبارات التي تقدمها الولايات المتحدة وحلفاؤها في الاتحاد الأوروبي إلى كييف ستسمح لأوكرانيا بالفوز هو سوء فهم للوضع. هذا مستحيل”.

وقال “المشكلة هي أن الجنود الأوكرانيين سينفد منهم في وقت أبكر من الروس، وسيكون هذا هو العامل الحاسم في النهاية”.

وأضاف أوربان: “يجب التوصل إلى وقف إطلاق النار في الصراع بين موسكو وكييف في أقرب وقت ممكن وإلا ستفقد أوكرانيا قدرًا هائلاً من الثروة والعديد من الأرواح، وسيحدث دمار لا يمكن تصوره. هذا هو السبب في أن السلام هو الحل الوحيد في هذه اللحظة”.

لكنه قال إن القتال لن يتوقف حتى يقرر الداعم الرئيسي لكييف، واشنطن، أنه ينبغي أن يكون هناك سلام.

وأوضح رئيس الوزراء المجري: “ما يهم حقًا هو ما يريد الأمريكيون القيام به. أوكرانيا لم تعد دولة ذات سيادة. ليس لديهم أي نقود. ليس لديهم أسلحة. يمكنهم القتال فقط لأننا في الغرب ندعمهم”.