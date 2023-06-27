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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الغردقة تستقبل السياح العرب والأجانب بأماكن رائعة ومجانية خلال عيد الأضحى

صورة موضوعية
صورة موضوعية

تشهد مدينة الغردقة إقبالًا كبيرًا من المواطنين والسياح العرب والأجانب خلال الأيام الحالية، وذلك استعدادًا لاحتفالات عيد الأضحى المبارك.

 تعتبر الغردقة وجهة مفضلة للعديد من الزوار خلال فصل الصيف، حيث يستمتع الناس بالتنزه والفسح في أماكن سياحية رائعة ومجانية في المدينة، دون الحاجة لدفع أي رسوم تذكر.

من بين الأماكن الرائعة التي يمكن زيارتها في الغردقة، يأتي في المقدمة "ممشى الغردقة السياحي" يمتد هذا الممشى على مسافة 7 كيلومترات ويحاط بالفنادق السياحية من كلا الجانبين، ويضم العديد من أماكن الجلوس والكافيهات والمحلات التجارية السياحية، و يعتبر هذا الممشى وجهة رائعة للسائحين الأجانب والمصريين على حد سواء، حيث يمكنهم الاستمتاع بالمشي والتسوق في جو بهيج.

ومن أماكن التنزه الأخرى في الغردقة، يمكن زيارة "ممشى شيرى" الذي يقع في قلب المدينة ويحتوي على مساحات مريحة للجلوس والفسحة، بالإضافة إلى مناطق مخصصة للأطفال، يتميز هذا الممشى بالازدحام في المساء، حيث يلتقي السكان المحليون والسياح لقضاء أوقات ممتعة واستمتاع بالمناظر الجميلة.

ومن المناطق الجديدة التي تم افتتاحها مؤخرًا في الغردقة، يأتي "ممشى الأحياء بمنطقة شمال الغردقة"، يقع هذا الممشى في منطقة هاواي ويوفر مساحات خضراء وبازارات وكافيهات ومواقف للسيارات. يعد هذا المكان خيارًا رائعًا لقضاء وقت ممتع في ظل الطبيعة الخلابة والأجواء الهادئة.

من بين المزارات السياحية الأخرى في الغردقة، تبرز "مارينا اليخوت الجديدة" التي تقع بجوار ميناء الغردقة البحري، تضم هذه المارينا أعدادًا كبيرة من اللنشات واليخوت السياحية الفاخرة، وتحتضن العديد من الكافيهات والمطاعم والمحلات التجارية، يُعتبر هذا المكان وجهة محببة للزوار، حيث يمكنهم الاستمتاع بالمشي والاسترخاء في أجواء جميلة دون دفع أي رسوم.

ومن بين المواقع الأخرى التي يمكن زيارتها في الغردقة، يأتي "ممشى الغلابة" المعروف أيضًا بـ"حديقة النصر"، تقع هذه الحديقة وسط شارع النصر الرئيسي وتحتوي على محال وكافيهات ومناطق للأطفال. يمكن للزوار الاستمتاع بوقتهم والدخول إلى هذا المكان مجانًا دون دفع تذكرة دخول.

ولمحبي الثقافة والروحانية، يمكن زيارة "مسجد الميناء الكبير" الذي يعد واحدًا من أهم المعالم السياحية في الغردقة. يقع هذا المسجد بجوار ميناء الغردقة البحري ويتميز بساحته الخارجية الجميلة التي يستمتع بها الزوار من مختلف الجنسيات.

وأخيرًا، يعتبر "شاطئ وكورنيش ميريت" واحدًا من الأماكن المشهورة في الغردقة والمفضلة لدى السكان المحليين والزوار. بعد تطويره، أصبح كورنيش ميريت وجهة رائعة للتنزه والترفيه. يوفر الشاطئ الممتد والكورنيش الجميل فرصة للاستمتاع بمناظر البحر الساحرة والمشي على طول الشاطئ. يعد هذا المكان واحدًا من الوجهات الرئيسية التي يقصدها الآلاف من الزوار يوميًا، خاصة بعد غروب الشمس وحتى ساعات الفجر.

مع توافر هذه المواقع المذكورة، يمكن للزوار والسكان المحليين الاستمتاع بتجربة تنزه رائعة في مدينة الغردقة دون الحاجة إلى دفع رسوم. تعتبر هذه المواقع وجهات مثالية لقضاء الوقت مع العائلة والأصدقاء والاستمتاع بالمناظر الطبيعية الخلابة والأنشطة الترفيهية المتنوعة التي توفرها المدينة.

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