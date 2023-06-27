رئيس بيلاروس: قائد فاجنر تخلي عن مطالبه الأولية بشأن شويجو وجيراسيموف بعد المفاوضات

قال الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، اليوم الثلاثاء، إن قائد فاجنر، يفجيني بريجوجين، تخلي عن مطالبه الأولية بعد المفاوضات.

وقال لوكاشينكو: “تخلي بريجوجين عن مطالبه الأولية بعد المفاوضات، بما في ذلك استقالة وزير الدفاع الروسي، سيرجي شويجو ورئيس الأركان فاليري جيراسيموف”.

وكان قال الرئيس البيلاروسي، قال منذ قليل، إن الشرط الرئيسي في المفاوضات مع قائد فاجنر، يفجيني بريجوجين، هو عدم إراقة الدماء.

كما أكد لوكاشينكو، أن رئيس شركة فاجنر العسكرية الخاصة، يفجيني بريجوجين، موجود بالفعل في بيلاروس.

وقال الرئيس البيلاروسي لوكالة “سبوتنيك بيلاروس”: “الضمانات الأمنية، كما وعد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالأمس، قدمت.. أرى أن بريجوجين وصل في بيلاروس اليوم”.

وأشار لوكاشينكو، إلى أن وزير الدفاع البيلاروسي، فيكتور خرينين، أراد أن تكون وحدة مثل مقاتلي الشركات العسكرية الخاصة فاجنر في جيش الجمهورية.

وأوضح أن نائب وزير الدفاع، يونس بيك يفكوروف، ومدير جهاز الأمن الفيدرالي، ألكسندر بورتنيكوف، ساعدا في إقامة اتصالاته مع قائد فاجنر، يفجيني بريجوجين.

وحسب وكالة “بلتا” البيلاروسية الحكومية للأنباء، قال لوكاشينكو: ”شارك كلا من يفكوروف وبورتنيكوف، في هذه المفاوضات.. ولم يشارك أي أحد آخر في هذه المفاوضات".