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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رئيس بيلاروسيا يكشف عن أطراف ساعدت في حل أزمة تمرد فاجنر

رئيس بيلاروسيا
رئيس بيلاروسيا

أعلن رئيس بيلاروسيا، ألكسندر لوكاشينكو، اليوم الثلاثاء، أن نائب وزير الدفاع الروسي العقيد يونس بيك يفكوروف ومدير جهاز الأمن الفيدرالي الروسي ألكسندر بورتنيكوف، شاركا في المحادثات مع رئيس مجموعة فاجنر العسكرية الخاصة يفجيني بريجوزين خلال تمرد فاجنر، وفقا لوكالة تاس الروسية.

وقال الرئيس البيلاروسي في تصريحات له اليوم، إن نائب وزير الدفاع يفكوروف لعب دورا رئيسيا في تنظيم المحادثات، حيث لم يشارك أي شخص آخر في المحادثات مع فاجنر في المرحلة الأولى باستثناء يفكوروف ومدير جهاز الأمن الفيدرالي الروسي "إف إس بي" بورتنيكوف.

وفي وقت سابق من اليوم، أكد الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، أن رئيس شركة فاجنر العسكرية الخاصة، يفجيني بريجوجين، موجود بالفعل في بيلاروس.

وقال لوكاشينكو لوكالة سبوتنيك بيلاروس: "الضمانات الأمنية، كما وعد الرئيس الروسي  فلاديمير بوتين بالأمس، قدمت. أرى أن بريجوجين وصل في بيلاروس اليوم".

وأشار رئيس بيلاروس، إلى أن وزير الدفاع البيلاروسي، فيكتور خرينين، أراد أن تكون وحدة مثل مقاتلي الشركات العسكرية الخاصة فاجنر في جيش الجمهورية.

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