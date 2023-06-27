الجيش الروسي يطالب مجموعة فاجنر بتسليم الأسلحة الثقيلة.. تفاصيل

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، الاستعدادات لتسليم مجموعة فاجنر العسكرية الخاصة الأسلحة الثقيلة إلى وحدات من القوات المسلحة الروسية.

ولم يذكر بيان مقتضب نشرته الوزارة على وسائل التواصل الاجتماعي أي تفاصيل أخرى بشأن نقل الأسلحة.

وتمتلك مجموعة فاجنر حاليًا العديد من الأسلحة نفسها التي تمتلكها القوات النظامية، بما في ذلك الدبابات والأنظمة المضادة للطائرات والطائرات الهجومية.

وتم استخدام بعضهم من قبل المتعاقدين خلال تمردهم القصير الأمد في نهاية الأسبوع الماضي.

ويوم الجمعة الماضي، اتهم قائد فاجنر، يفجيني بريجوجين، شخصيات عسكرية روسية بارزة بالخيانة وأرسل قواته نحو المدن الرئيسية في روسيا، بما في ذلك العاصمة، بهدف معلن هو طرد المسؤولين من الخدمة.

وانتهى التمرد في اليوم التالي، عندما وافق على صفقة بوساطة بيلاروسية مع موسكو ، بما في ذلك حصانة من المقاضاة له ولأفراد فاجنر.

لم يكن التمرد بلا دماء، حيث أسقط جنود فاجنر عدة طائرات عسكرية روسية، بينما كانت قافلتهم تسير على الطريق السريع نحو موسكو.

ولا تزال تفاصيل هذه الخسائر غامضة، لكن الرئيس فلاديمير بوتين أقر بمقتل طيارين عسكريين خلال خطابه للأمة يوم الاثنين.

وكانت هناك مزاعم غير مؤكدة بأن بريجوجين عرض دفع تعويضات لأسر أفراد الخدمة القتلى.