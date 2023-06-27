بوتين يشكر الجيش على لعبه دور قوي في التعامل مع تمرد "فاجنر"

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ،اليوم الثلاثاء، أن العسكريون لعبوا دورا خاصا في التصدي للتمرد.

وأضاف بوتين أن الفوضى كانت حتمية في البلاد لولا موقف العسكريين وعملهم بكفاءة وتضحية خلال الأحداث الأخيرة.



أفاد بوتين بأن العدو كان يسعى لاستغلال الفوضى إن حدثت في روسيا لو كان تمرد فاجنر نجح في إشارة إلى أوكرانيا.

وأوضح بوتين أن قوات فاجنر الخاصة الروسية كانت تحظى بدعم الدولة مالياً وأنه سيتم التحقيق في كيفية تمويل فاجنر وكيفية إنفاق قائدها للأموال.

وأضاف الرئيس الروسي بأن تمرد فاجنر كاد أن يؤدي إلى خسارة ما تم إنجازه خلال السنوات الماضية.