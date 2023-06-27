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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رئيس بيلاروس يكشف عن الشرط الرئيسي في المفاوضات مع قائد فاجنر

رئيس بيلاروس
رئيس بيلاروس

قال الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، اليوم الثلاثاء، إن الشرط الرئيسي في المفاوضات مع قائد فاجنر، يفجيني بريجوجين، هو عدم إراقة الدماء.

ومنذ قليل، أكد لوكاشينكو، أن رئيس شركة فاجنر العسكرية الخاصة، يفجيني بريجوجين، موجود بالفعل في بيلاروس.

وقال لوكاشينكو لوكالة “سبوتنيك بيلاروس”: “الضمانات الأمنية، كما وعد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالأمس، قدمت.. أرى أن بريجوجين وصل في بيلاروس اليوم”.

وأشار رئيس بيلاروس، إلى أن وزير الدفاع البيلاروسي، فيكتور خرينين، أراد أن تكون وحدة مثل مقاتلي الشركات العسكرية الخاصة فاجنر في جيش الجمهورية.

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وأوضح لوكاشينكو، أن نائب وزير الدفاع، يونس بيك يفكوروف، ومدير جهاز الأمن الفيدرالي، ألكسندر بورتنيكوف، ساعدا في إقامة اتصالاته مع قائد فاجنر، يفجيني بريجوجين.

وحسب وكالة “بلتا” البيلاروسية الحكومية للأنباء، قال لوكاشينكو: ”شارك كلا من يفكوروف وبورتنيكوف، في هذه المفاوضات.. ولم يشارك أي أحد آخر في هذه المفاوضات".

وأضاف: “دورا مهما في تنظيم المفاوضات ينتمي إلى يفكوروف، كما شارك بورتنيكوف فيها في المرحلة الأولى”.

بريجوجين فاجنر لوكاشينكو قائد فاجنر بيلاروس

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