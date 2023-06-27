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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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خالد الجندي: تبرأوا من هذه الأمور ليقبلكم الله من المغفورين في عرفات

جبل عرفات
جبل عرفات

قال الشيخ خالد الجندي عضو المجلس الاعلى للشئون الاسلامية، إن المولى سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم (وهو معكم اينما كنتم)، لافتا إلى أن المولى سبحانه وتعالى ليس موجودا عند المناسك فقط، انما الله عز وجل يتجلى على خلقهم جميعا، فيقبل التائبين ويقبل المستغفرين ويقبل المنيبين إلى رب العالمين.

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وتابع خالد الجندي، خلال تغطية خاصة على فضائية "dmc"، اليوم الثلاثاء: "كل ما علينا فقط أن نخلص النية لله تكون بقلبك معنا في عرفات، اخلص النية لله، فكونوا مع اصحاب المشهد بين يدي الله تبارك وتعالى، ربما تتقرب إلى الله عز وجل بما لم يستطيعه كل حجاج الأرض، ربما تستطيع أن تتقرب إلى الله بركعة صادقة، بصوت مقبول بقراءة لكتاب الله تبارك وتعالى ثم تتوالى الدعوات الطيبات المباركات وتنهمل بلسانك العطر لله تبارك وتعالى، اخلص النية لله اعتبر انك قد حلقت بقلبك على عرفات".

وأكمل خالد الجندي: "تجرد من عدم غض البصر، تجرد من أي ذنب او معصية، الملك يناديك آناء الليل واثناء النهار، تجرد من هذه الذنوب، اخلع عن نفسك ثوب المعصية، والبس ثوب الطاعة لله تبارك وتعالي، واعلم انك مغادر الى الله عز وجل، يا ايها الانسان انك كادح إلى ربك ستتحسب اليقين، تبرأ من المعاصي ومن أهل الفواحش، تبرأوا إلى الله من الربا، تبرأوا إلى الله من أكل الحرام، تبرأوا إلى الله من عدم غض البصر، تبرأوا إلى الله من الدعاء لغير الله، تبرأوا إلى الله من عزم التوحيد، تبرأوا الى الله بالتجريد، تبرأوا إلى الله من فواحش أهل الفواحش، تبرأوا لله من السواد، تبرأوا الى الله من الفاجرين تبرأوا الى الله من المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال، تبرأوا الى الله من كل ذنب ومعصية، تبرأوا الى الله من كل فاحشة تبرأوا الى الله من التلفظ بمن لا يليق، تبرأوا الى الله من تتبع مواقع الفجور والدعارة والمجون، تبرأوا الى الله من التدخين، تبرأوا الى الله من الخمور، تبرأوا الى الله من المخدرات، تبرأوا من الله من الرشوة، تبرأوا إلى الله من التزويع من العمل، تبرعوا إلى الله بالاكل المال الحرام، تبرأوا إلى الله من أكل المال العام".
 

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