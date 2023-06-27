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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

العاهل السعودي وولي العهد يبعثان برقيات تهنئة لقادة الدول الإسلامية بمناسبة عيد الأضحى

العاهل السعودي وولي
العاهل السعودي وولي العهد

بعث العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، اليوم الثلاثاء، برقيات تهنئة إلى قادة الدول الإسلامية بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

كما تلقى خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، برقيات تهنئة من قادة الدول الإسلامية بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وقد وجه لهم خادم الحرمين الشريفين برقيات شكر جوابية، مقدرين ما أعربوا عنه من تمنيات طيبة ودعوات صادقة.

 

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وفي وقت سابق من اليوم، أكد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن السديس، نجاح مشروع الترجمة الفورية لخطبة عرفة بعشرين لغة عالمية.

وبحسب وسائل إعلام سعودية، أوضح أن الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي قامت بترجمة خطبة عرفة بـ20 لغة عالمية وهي: الإنجليزية، والفرنسية، والأوردية، والألمانية، والإسبانية، والإندونيسية، والبنغالية، والمالايامية، والأمهرية، والهاوسا، والتركية، والروسية، والصينية، والفارسية، والتاميلية، والفلبينية، والبوسنية، والسواحلية، والهندية، والسويدية، وتم البث من خلال منصة وتطبيق "منارة الحرمين" بسلاسة ونجاح ولله الحمد والمنة.

وبين أن المشروع يعكس جهود السعودية في إيصال رسالة الحرمين الشريفين ومنبر عرفة إلى العالم أجمع، مشيراً إلى أن "رئاسة شؤون الحرمين" قامت ببث خطبة يوم عرفة من خلال منصة وتطبيق "منارة الحرمين"، وعبر ترددات البث الإذاعية بالمشاعر المقدسة، باستخدام أحدث أجهزة البث التي تبث هذه الترددات من جوار المسجد الحرام للعالم كافة.

العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز الأمير محمد بن سلمان عيد الأضحى

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