لمدة 15 عاما.. مقطع فيديو لقسيس يروي قصة حلم قاده إلى الإسلام

أثار القس الجنوب أفريقي "إبراهيم ريتشموند" من جنوب أفريقيا، الجدل بمقطع فيديو يروي قصة الحلم الذي قد قاده إلى الإسلام، ووصوله إلى المشاعر المقدسة لأداء مناسك الحج، وذلك بعد إن كان قسّيساً لمدة 15 عاماً.

وقال "ريتشموند" في مقطع فيديو والتي وثّقته قناة السعودية: إنه قد جاؤه الحلم وهو نائم في غرفة صغيرة في الكنيسة، وطلب منه أن يخبر رجاله بأن يرتدوا الملابس البيضاء ويدخلوا إلى الإسلام وأضاف أنه قبل ثلاثة أشهر قد نطق بالشهادتين في تلك الكنيسة، وكان الرجال يرددون الشهادة معه وهم سعداء، واستطرد قائلا إنه رأى أخًا مسلمًا كان قادمًا إليهم، و كان عنده حلم بأنه ستأتي هنا.

وأضاف والدموع تنهمر من عينيه: عندما قالوا لي بأنك ذاهبٌ إلى الحج، قلت: أنا؟ لا أستطيع الذهاب إلى هناك واختتم "ريتشموند" وهو يستمع لآياتٍ من القرآن الكريم ويجهش أيضا بالبكاء قائلاً: "هو النور، ليشع نوره في أرجاء العالم، ويغفر لنا كل ذنوبنا".

أما عن اسمه بعد الإسلام فقد تحول إلى إبراهيم ريتشموند، وخلال أيام بسيطة بلغ عدد من أسلموا أكثر من 5 آلاف، لفت أنه اليوم لديه مشاعر سعادة لا مثيل لها وراحة لم يشعر بمثلها بعد قيامه بأداء فريضة الحج.