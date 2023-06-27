إسرائيل تعلن مصادرة ملايين العملات المشفرة لحزب الله والحرس الثوري الإيراني

أعلنت حكومة الاحتلال الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، أنها رصدت مبالغ مالية كبيرة من العملات المشفرة من حسابات أرسلت أو تلقت أموالا لتمويل الحرس الثوري الإيراني وحزب الله اللبناني.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف جالانت، إنه أمر بمصادرة محافظ العملات المشفرة وتسليم الأموال إلى الحكومة، لافتا إلى أنها أول عملية إسرائيلية تستهدف حزب الله اللبناني وفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني.

وأضاف وزير الدفاع الإسرائيلي، أن العملية الإسرائيلية شارك بها جهاز المخابرات الإسرائيلي "الموساد" ومكتب المخابرات العسكرية الإسرائيلي والشرطة الإسرائيلية وآخرين.

وأوضح جالانت، أن العملية تعتبر الأولي بهذا الحجم، لافتا إلى أن هذا الجهد حدث في وقت سابق من هذا الأسبوع.

وأكمل: "لقد أوقفنا فعليا تدفق أموال الإرهاب عبر هذه القناة"، زاعما أن "حزب الله وفيلق القدس يعتمدان على العملة الافتراضية لتمويل أنشطتهما القتالية".