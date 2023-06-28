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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

حاول تهريبها.. ضبط 73 ثعبانًا بحوزة راكب مصري في مطار القاهرة|شاهد

صورة من الضبطية
صورة من الضبطية

ضبط رجال جمارك مطار القاهرة الدولي راكب مصري بحوزته كمية كبيرة من الثعابين داخل أكياس من القماش، أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية علي ركاب رحلة الخطوط العُمانية القادمة من مسقط.

استوقف أحمد جمال رشدي، مأمور الجمرك المعين علي لجنة الخط الأخضر أحد الركاب أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية والذي أنكر حوزته لما يجب الإفصاح عنه أو ما يستحق عنه ضرائب ورسوم جمركية وبتفتيش حقائبة علي جهاز الفحص بالأشعة بواسطة أحمد شاكر أحمد مأمور الجمرك والذي تلاحظ له وجود كثافات عضوية متماثلة بكثرة داخل الحقائب.

قام تامر عادل مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبني الركاب رقم 2 بتكليف عبدالرحمن محمود الصياد مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب يدويا والذي فوجئ بأكياس من الكتان مغلقة وملفوفة برباط، وبسؤال الراكب عما بداخلها أفاد بأنها ثعابين، ونظرًا لخطورة الأمر قام أحمد عمر كحك مدير الجمرك بأخطار مسئولي إدارة الحجر البيطري والحياة البرية بالمطار تحت رئاسة اللواء الدكتور محمد رجائي رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان والحفاظ علي الحياة البرية.

فتم تشكيل لجنة ضمت كلاً من الأطباء البيطريين ربيع عبد النبي ومحمد بدر الدين وماري مراد يوسف و محمد طه وبفحص مشمول المضبوطات تبين انها عبارة عن 11 كيسًا بهم 73  ثعبانًا منهم 48 أحياء و25 نفقوا و كيس بداخله اثنين سلحفاة؛ تم التخلص من النافق بطريقة صحية لا تضر بالبيئة بواسطة أعضاء اللجنة.

ونظرًا لعدم وجود الموافقات الاستيرادية وأيضًا لمخالفة القانون المنظم لاتفاقية سايتس الدولية تم تسليمهم لأطباء الحجر البيطري لإيداعهم بالمعزل لحين تسليمهم إلى حديقة الحيوان.

أمر أسامة محمد دياب مدير الإدارة الثالثة بتحرير محضر ضبط جمركي رقم 78 لسنة 2023 ونبه علي الراكب بالتوجه الي حديقة الحيوان لحضور إجراءات فتح الأكياس وعد وتصنيف المضبوطات، تمت الإجراءات بعد العرض علي كل من أحمد سعد عبد المطلب مدير عام جمارك الركاب مبني رقم 2 والدكتور ماجد موسي رئيس الإدارة المركزية لجمارك مطار القاهرة الدولي.

 

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