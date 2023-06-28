سيدة تلقي بنفسها من برج سكني بطنطا في ليلة العيد |صور

شهدت منطقة ترعة الشيتي بدائرة حي أول طنطا بمحافظة الغربية منذ قليل وفاة سيدة إثر سقوطها من الطابق التاسع بأحد العقارات السكنية بالمنطقة عقب نشوب مشادات كلامية مع أفراد أسرتها بسبب عدم شراء اللحمة في ليلة عيد الأضحي المبارك.

وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ من الأهالي بمصرع سيدة إثر سقوطها من الطابق التاسع بعمارة سكنية بمنطقة ترعة الشيتي بنطاق دائرة قسم أول طنطا .



علي الفور انتقلت الأجهزة الامنية لمكان الحادث وتم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل الضحية إلي طوارئ طنطا الجامعي.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

IMG-20230628-WA0008

IMG-20230628-WA0007

IMG-20230628-WA0006