موقع عبري: حركة الجهاد تعتزم تصعيد هجماتها على إسرائيل عبر الضفة الغربية

قال موقع "i24NEWS" الإسرائيلي، إن حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، تعتزم تصعيد هجماتها ضد الاحتلال الإسرائيلي من خلال الاعتماد على نفوذها المتنامي في الضفة الغربية.

ونقل الموقع عن مصدر أمني، أن حركة الجهاد تمكنت على مدى الأشهر الـ 18 المنصرمة، من إنشاء عدة خلايا مسلحة في شمال الضفة الغربية، وخاصة في منطقتي جنين ونابلس.

ووفقا للمصدر فأن حركة الجهاد الإسلامي تستخدم الأموال الإيرانية لشراء الأسلحة والولاء في الضفة الغربية."

وبحسب الموقع فإن هناك زيادة في التعاون بين مسلحي حركة الجهاد وأفراد من كتائب شهداء الأقصى الجناح العسكري لحركة فتح.

وقال الموقع إن إيران موجودة بالفعل في الضفة الغربية، مشيرا إلى أن الإيرانيون يريدون بسط سيطرتهم من قطاع غزة إلى الضفة الغربية.