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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

اليوم.. بعد غيابه لسنوات افتتاح السيرك القومي بمدينة العريش

تجهيز خيام السيرك
تجهيز خيام السيرك القومي بالعريش

 

 

أعدت مديرية الثقافة في شمال سيناء ،  برامج ثقافية وفنية وترفيهية متنوعة لتقديمها خلال فترة الاحتفال بعيد الأضحى المبارك، تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، والدكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء.

 

السيرك القومي:

 

حيث يفتتح اللواء الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء،  السيرك القومي ، اليوم الأربعاء ، أول أيام عيد الأضحى المبارك بعد غياب دام لسنوات بسبب الحرب على الإرهاب.

 

حيث تبدأ أسعار التذاكر من ٣٠_٥٠ جنيها حسب درجات الجلوس في مقاعد السيرك الكائن  خلف قسم ثان الجديد بطريق البحر.

ومن جانبه..قال أشرف المشرحاني، مدير عام المديرية، إنه يتم تشغيل سينما العريش خلال أيام العيد لعرض فيلم بيت الروبي ضمن مشروع سينما الشعب الذي تنظمه الإدارة العامة للثقافة السينمائية، برئاسة الفنان تامر عبدالمنعم، المدير التنفيذي للمشروع.
 


وقال أشرف المشرحاني، مدير عام المديرية، إنه يتم تشغيل سينما العريش خلال أيام العيد لعرض فيلم بيت الروبي ضمن مشروع سينما الشعب الذي تنظمه الإدارة العامة للثقافة السينمائية، برئاسة الفنان تامر عبدالمنعم، المدير التنفيذي للمشروع.


أضاف المشرحاني، أنه لأول مرة وبعد غياب نحو 13 عامًا سيعود السيرك القومي لمدينة العريش لتقديم عروضه  بواقع عرض يومي خلال أيام العيد يتضمن 14 فقرة فنية متنوعة من أخطر الفقرات

وأشار  المشرحاني  إلى تقديم عدد من العروض الفنية والموسيقية والمسرحية وكورال الأطفال بجميع المواقع الثقافية على مستوى المحافظة على مدى  أيام عيد الأضحى المبارك.

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العريش السيرك القومي افتتاح برامج

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