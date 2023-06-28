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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

كندة علوش تخجل من الاحتفال بعيد الأضحى .. لهذا السبب

صدى البلد

وجهت الفنانة  كندة علوش رسالة مؤثرة  عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي تويتر .

وكتبت كندة علوش : أن العيد في اسمه فرح وفي ذكرياته وتفاصيله فرح ‏ولكن كلما اقترب أخجل من اللاجئين المنسيين الذين لا أحد معني بعودتهم أخجل من الناس المعدمة في كل مكان والتي لا تملك ما يجعلها تدرك العيد أخجل من الأطفال الفقراء والمعنفين والحزينين الأطفال الذي لا معنى للعيد من دون فرحهم،‏⁧‫#عيد_مبارك.

وحصل الفيلم الروائي نزوح للمخرجة سؤدد كعدان والنجمة كندة علوش على جائزتين خلال حفل ختام النسخة 79 من مهرجان فينسيا السينمائي الدولي الذي أقيم في 10 سبتمبر الماضي.

 

وفاز الفيلم الذي شهد عرضه العالمي الأول في مسابقة Orizzonti Extra بجائزة الجمهور التي تقدمها شركة أرماني الراعي الرسمي للمهرجان ليصبح أول فيلم عربي يحصل عليها، وجائزة لانترنا ماجيكا التي تمنحها جمعية تشينيتشيركولي الوطنية الاجتماعية الثقافية للشباب، وبذلك يصبح في رصيد المخرجة سؤدد كعدان ثلاث جوائز من مهرجان فينيسيا إذ فاز فيلمها السابق يوم أضعت ظلي بجائزة أسد المستقبل عام 2018.

 

ونال الفيلم إشادة نقدية كبيرة بعد عرضه إذ كتبت آنا سميث من موقع Deadline "فيلم نزوح هو تجربة مشاهدة ساحرة تمزج الحكاية الخيالية النسوية بالدراما الواقعية" وكتب أيضاً جوناثان هولاند في موقع سكرين دايلي "فيلم قوي ورقيق يسعى بشجاعة إلى تغيير التوقعات المرتبطة بالأعمال الدرامية السورية التي عادة ما توحي بالعنف وسقوط الضحايا"، كما وصفه فابيان لوميرسيه من موقع Cineurope بأنه "فيلم يفيض بالأفكار السريالية الرائعة".

 

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