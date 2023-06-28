سيف فاروق جعفر ويوسف أسامة نبيه يوقعان لنادي بيراميدز ثلاث سنوات.. تفاصيل

أعلن فرج عامر رئيس نادي سموحة انتقال اللاعبين يوسف أسامة نبيه، وسيف فاروق جعفر لنادي بيراميدز.

و كتب فرج عامر عبر فيسبوك: يوسف أسامة نبيه، وسيف فاروق جعفر وقعا لنادي بيراميدز كل منهم علي عقد يمتد لمدة ثلاث سنوات ، اللاعبان انضما لبيراميدز انتقال حر.

أعلن جايمي باتشيكو، المدير الفني لنادي بيراميدز، قائمة فريقه لمواجهة سموحة، ضمن منافسات الجولة ٣٢ من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وجاءت قائمة بيراميدز كالتالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي- يوسف نادر

خط الدفاع: على جبر- أحمد سامي- محمد الشيبي- كريم حافظ- محمد حمدي- عبدالله مجدي- أحمد فتحي

خط الوسط: بلاني توريه- إسلام عيسى- مصطفى فتحي- أحمد توفيق- محمد صادق- هشام محمد- وليد الكرتي- محمود أوكا

خط الهجوم: فخري لاكاي- فخر الدين بن يوسف- دودو الجباس.