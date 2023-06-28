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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

سيف فاروق جعفر ويوسف أسامة نبيه يوقعان لنادي بيراميدز ثلاث سنوات.. تفاصيل

صدى البلد

أعلن فرج عامر رئيس نادي سموحة انتقال اللاعبين يوسف أسامة نبيه، وسيف فاروق جعفر لنادي بيراميدز.

 

و كتب فرج عامر عبر فيسبوك: يوسف أسامة نبيه، وسيف فاروق جعفر وقعا لنادي بيراميدز كل منهم علي عقد يمتد لمدة ثلاث سنوات ، اللاعبان انضما لبيراميدز انتقال حر.

 

أعلن جايمي باتشيكو، المدير الفني لنادي بيراميدز، قائمة فريقه لمواجهة سموحة، ضمن منافسات الجولة ٣٢ من بطولة الدوري المصري الممتاز.

 

وجاءت قائمة بيراميدز كالتالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي- يوسف نادر

 

خط الدفاع: على جبر- أحمد سامي- محمد الشيبي- كريم حافظ- محمد حمدي- عبدالله مجدي- أحمد فتحي

 

خط الوسط: بلاني توريه- إسلام عيسى- مصطفى فتحي- أحمد توفيق- محمد صادق- هشام محمد- وليد الكرتي- محمود أوكا

 

خط الهجوم: فخري لاكاي- فخر الدين بن يوسف- دودو الجباس.

 

 

سيف جعفر يوسف أسامة بيراميدز تصريحات فرج عامر

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