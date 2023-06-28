أول يوم العيد.. أسعار الذهب الآن إلحق اشتري

يعرض موقع "صدى البلد"، نشرة مفصلة لأسعار الذهب، للمواطنين الراغبين في شراء الذهب لإتمام عمليات الشراء والبيع، للتعاملات المسائية في مصر، وخاصة المقبلين على الزواج والخطوبة، خلال إجازة عيد الأضحي.

ويبحث المواطنون عن شراء الذهب بعيد الأضحى، من خلال معرفة أسعار الذهب في مصر، للوصول إلى أفضل سعر للمشغولات الذهبية، والمقارنة بأسعار السوق، للشراء بأرخص الأسعار.

أسعار الذهب اليوم

سعر الذهب اليوم في مصر

الذهب عيار 24

عيار 24 بيع 2,617 شراء 2,640 جنيها.

الذهب عيار 22

عيار 22 بيع 2,399 شراء 2,420 جنيها.

عيار 21 بيع 2,290 شراء 2,310 جنيهات.

الذهب عيار 18

عيار 18 بيع 1,963 شراء 1,980 جنيها.

الذهب عيار 14

عيار 14 بيع 1,527 شراء 1,540 جنيها.

الذهب عيار 12

عيار 12 بيع 1,309 شراء 1,320 جنيها.

الاونصة بيع 81,393 شراء 82,104جنيهات.

الجنيه الذهب بيع 18,320 شراء 18,480جنيها.

الكيلو بيع 2,617,143 شراء 2,640,000 جنيه.

يتم تحصيل الضريبة من المنبع، نظرا للزيادات المضطربة لأسعار الذهب خلال الفترة الماضية، و يدفع المصنع قيمة الضريبة مقدما وهي ثابتة لمدة سنة تسدد عند الإنتاج، ومن الطبيعي أن ترتفع أسعار الذهب وتنخفض بين الحين والآخر، وتكون قيمة الزيادة 10% من قيمة المصنعية أي حوالي من 60 لـ 70 قرشا للجرام، وهي لا تمثل 1% من سعر الجرام".