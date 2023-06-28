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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

معالج كوالكوم وكاميرا 50 ميجا بيكسل.. أرخص موبايل ريلمي للشراء في العيد

هاتف ريلمي Realme
هاتف ريلمي Realme 9i

يشكل ارتفاع أسعار الهواتف الذكية عائقًا كبيرًا لراغبي شراء الهواتف، الأمر الذي قد يدفع البعض إلى عدم الشراء من الأساس، أو البحث عن هاتف آخر بإمكانات محدودة، إلا أنه هناك العديد من الهواتف المميزة التي جمع بين السعر المناسب للكثيرين وفي نفس الوقت تقدم مواصفات مميزة. 

 

ويعد هاتف Realme 9i من شركة ريلمي أحد هذه الهواتف المميزة نظرا لأنه استطاع أن يقدم السعر المناسب فئة آلاف جنيه، وكذلك مواصفات جبارة مع واحد من أفضل معالجات كوالكوم للفئة المتوسطة وكاميرا أساسية دقة 50 ميجا بيكسل، وبطارية كبيرة سعة 5000 مللي أمبير. 

 

ويعتبر هاتف  Realme 9i ضمن أفضل هواتف الشباب ومحدودي الدخل وأيضا الفئة المتوسطة نظرا للإمكانات التي يوفرها، مما يرشحه لأن يكون أفضل خيار للشراء في العيد، وفيما يلي نعرض مواصفات وسعر الهاتف في السوق المصرية: 

    

ويتوفر هاتف ريلمي Realme 9i في السوق المصرية بسعر يبدأ من 5 آلاف و750 جنيهًا، علمًا بأن السعر يختلف حسب النسخة وأيضًا حسب المتجر .

وجاء هاتف ريلمي Realme 9i بشاشة مقاومة للمياه والغبار من نوع + IPS LCD قياس 6.6 بوصة، مع معدل تحديث 90 هرتز في الثانية مع جودة شاشة + FHD، ونوتش صغير مخصص للكاميرا الأمامية في أعلى الشاشة، ومستشعر للبصمة مثبت على جانب الهاتف. 

 

ويقدم هاتف ريلمي Realme 9i كاميرا ثلاثية خلفية، الكاميرا الأساسية تأتي دقة 50 ميجا بيكسل، مع كاميرا من ماكرو دقة 2 ميجا بيكسل، ومستشعر للعمق بدقة 2 ميجا بيكسل، وكاميرا أمامية بدقة 20 ميجا بيكسل. 

 

ويعمل هاتف ريلمي Realme 9i بمعالج من نوع Snapdragon 680 من شركة كوالكوم الأمريكية، ، والمبني على عملية 6 نانومتر، مع مودم  4G LTE، وذاكرة عشوائية سعة 6 جيجا بايت رام، وذاكرة تخزين داخلية 128  جيجا بايت. 

 

ويحتوي هاتف ريلمي Realme 9i على بطارية كبيرة سعة 5000 مللي أمبير في الساعة، تدعم الشحن السريع بقوة 33 وات، مع منفذ للشحن من نوع USB Type-C 2.0 ، وتقنية GPS، وبلوتوث Bluetooth 5.0. 

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