عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

مواعيد الصلاة في القاهرة والمحافظات.. وما يسن قراءته في صلاة عيد الأضحى

مواعيد الصلاة
مواعيد الصلاة

يكثر البحث في صباح يوم الأضحى عن مواعيد الصلاة في القاهرة والمحافظات، وما يسن قراءته في ركعتي صلاة عيد الأضحى، خاصة مع دخول يوم العاشر من ذي الحجة وهو يوم النحر.

يوم عرفة

مواعيد الصلاة وسننها

يبتدئ مواعيد صلاة العيد عند ارتفاع الشمس قدر رمح بحسب رؤية العين المجردة - وهو وقت صلاة الضحى - ويمتد وقتها إلى ابتداء الزوال. إلا أنه يستحب عدم تأخيرها عن هذا الوقت بالنسبة لعيد الأضحى , وذلك كي يفرغ المسلمون بعدها لذبح أضاحيهم.

ويستحب للمسلم أن يكبر الله في عيد الأضحى من قبل العيد بيوم أي من فجر يوم عرفة إلى عصر ثالث وآخر أيام التشريق، وهو ما يسميه الناس رابع أيام العيد أو آخر أيام عيد الأضحى.

وصيغة التكبير هي: «الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر، ولله الحمد، الله أكبر كبيراً، والحمد لله كثيراً، وسبحان الله بكرة وأصيلا، لا إله إلا الله وحده صدق وعده، ونصر عبده، وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وعلى أنصار سيدنا محمد وعلى أزواج سيدنا محمد وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم تسليماً كثيراً». 

وصلاة العيد ركعتان جهراً ولكن بعد تكبيرة الإحرام يكبر الإمام سبع تكبيرات ثم يقرأ الفاتحة وسورة الأعلى ،وبعد تكبيرة القيام للركعة الثانية يكبر خمس تكبيرات، ثم يقرأ الفاتحة وسورة الغاشية. ثم بعد ذلك يخطب الإمام خطبة العيد كخطبة الجمعة فيخطب خطبتان يجلس بينهما تماماً كالجمعة، ويسن له أن يذبح شاة (ضأن أو ماعز) ويوزع لحمها على الفقراء والأهل، ويأكل هو منها كذلك، ويسن له في العيد أن يزور أقاربه وينهي الخصومات ويصلح ذات البين.

وحول حكم مواعيد الصلاة لمن لا يستطيع الذهاب إلى المصلى، فإن صلاة العيد سنة مؤكدة عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويسن الاجتماع لصلاة العيد سواء أكانت في ساحة بالخلاء أم في المسجد الجامع وذلك لمن يستطيع الذهاب إلى أي منهما.

ومن تعذر عليه ذلك لمرض أو غيره ، كان له أن يصلي العيد حيث كان في منزله أو محل عمله إذا اقتضت ظروف عمله البقاء فيه كبعض الأطباء الذين يتحتم بقاؤهم بمستشفياتهم للقيام على شئون المرضى ، وكذلك المكلفون بحفظ الأمن وقت صلاة العيد ومن شابهت ظروفهم ذلك، لهم أن يصلوا العيد حيث كانوا وأن يصلوا العيد في الوقت الموسع لصلاته من بعد شروق الشمس بنحو ثلث ساعة  حتى وقت الزوال قبيل أذان الظهر.

وتصلى ركعتين جهرا كصلاة الصبح لا تختلف عنها في كيفيتها سوى أن يكبر المصلي سبع تكبيرات بعد تكبيرة الإحرام في الركعة الأولى ، وخمس تكبيرات في مفتتح الركعة الثانية بعد تكبيرة الانتقال من السجود للقيام للركعة الثانية . 

أماكن وموعد صلاة عيد الأضحى في مصر 2023

ماذا يفعل من حبسه عذر أو نام عن صلاة العيد في الساحات؟

مواعيد الصلاة في القاهرة والمحافظات 2023

مواعيد الصلاة في القاهرة: 06:21

مواعيد الصلاة في الجيزة: 06:22

مواعيد الصلاة بالإسكندرية: 06:24

مواعيد الصلاة ببورسعيد: 06:14

السويس: 06:16

العريش: 06:08

الطور: 06:16

سانت كاترين: 06:14

طابا: 06:08

شرم الشيخ: 06:14

دمنهور: 06:22

طنطا: 06:20

موعد الصلاة بالمحافظات

المنصورة: 06:18

الزقازيق: 06:19

بنها: 06:21

شبين الكوم: 06:21

كفر الشيخ: 06:20

الفيوم: 06:25

بني سويف: 06:24

المنيا: 06:28

أسيوط: 06:28

سوهاج: 06:28

قنا: 06:24

أسوان: 06:28

أبو سمبل: 06:37

مرسى مطروح: 06:34

الغردقة: 06:18

الخارجة: 06:36

الاسماعيلية: 06:16

دمياط: 06:16

السلوم: 06:42

نويبع: 06:10

حلايب: 06:17

شلاتين: 06:19

الحج

وقت صلاة عيد الأضحى

يبدأ وقت صلاة عيد الأضحى من وقت ارتفاع الشمس، أي: بعد شروقها بحوالي ثلث الساعة، ويمتد إلى زوال الشمس، أي: قبيل وقت الظهر، وعلى المسلم ألا يحزن ويخاف من ضياع الأجر فيما اعتاد فعله من العبادات لكن منعه العذر؛ وذلك لأنَّ الأجر والثواب حاصل وثابت حال العُذر، بل إنَّ التعبُّد في البيت في هذا الوقت الذي نعاني فيه من تفشي الوباء يوازي في الأجر التعبُّد في المسجد، ويجوز لمن فاتته صلاة العيد أن يصليها قضاءً كما ذكر العديد من العلماء.

كيفية صلاة العيد

وتُصلى صلاة العيد جماعة، وهي الصفة التي نَقَلها الخَلَفُ عن السلف، فإن حضر وقد سبقه الإمام بالتكبيرات أو ببعضها لم يقض هذه التكبيرات مرة أخرى؛ لأن التكبيرات سنة مثل دعاء الاستفتاح، والسُّنَّةُ أن يرفع يديه مع كل تكبيرة؛ لما روي «أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ-رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ مَعَ كُلِّ تَكْبِيرَةٍ فِي الْعِيدَيْنِ».

ويُسْتَحَبُّ أن يقف بين كل تكبيرتين بقدر آية يذكر الله تعالى؛ لما رُوِيَ أن ابْنَ مَسْعُودٍ وَأَبَا مُوسَى وَحُذَيْفَةَ خَرَجَ إِلَيْهِمُ الْوَلِيدُ بْنُ عُقْبَةَ قَبْلَ الْعِيدِ فَقَالَ لَهُمْ: إِنَّ هَذَا الْعِيدَ قَدْ دَنَا فَكَيْفَ التَّكْبِيرُ فِيهِ؟ فَقَالَ عَبْدُ اللهِ: تَبْدَأُ فَتُكَبِّرُ تَكْبِيرَةً تَفْتَتِحُ بِهَا الصَّلاةَ وَتَحْمَدُ رَبَّكَ وَتُصَلِّي عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ تَدْعُو وَتُكَبِّرُ وَتَفْعَلُ مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ تُكَبِّرُ وَتَفْعَلُ مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ تُكَبِّرُ وَتَفْعَلُ مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ تُكَبِّرُ وَتَفْعَلُ مِثْلَ ذَلِكَ... الحديث، وفي رواية أخرى: فقال الأشعري وحذيفة-رضي الله عنهما-: «صَدَقَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ».

ويسن أن يقرأ بعد الفاتحة بــ"الأعلى" في الأولى و"الغاشية" في الثانية، أو بــ"ق" في الأولى و"اقتربت" في الثانية؛ كما كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والسُّنَّةُ أن يجهر فيهما بالقراءة لنقل الخلف عن السلف.

مواعيد الصلاة مواعيد الصلاة في القاهرة والمحافظات يوم العاشر من ذي الحجة مواعيد الصلاة وسننها التكبير عيد الأضحى تكبيرة الإحرام مواعيد الصلاة في القاهرة مواعيد الصلاة في الجيزة مواعيد الصلاة بالاسكندرية كيفية صلاة العيد يوم عرفة وقت صلاة عيد الأضحى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إعادة مباراة الزمالك والمحلة في هذه الحالة.. خبير تحكيمي يوضح

جوارديولا طبق طريقة لعبه على زيارة مصر| المدرب انبهر بالأهلي.. و50 ألف دولار تكلفة إقامته يوميا

نجم لوجان السويسري |أولى صفقات الأهلي في الميركاتو الصيفي

أخبار الفن.. نجوم يؤدون مناسك الحج.. تكبيرات العيد بصوت مصطفى قمر.. شيرين بدون مكياج

بطولة بيومي فؤاد ومي كساب| القصة الكاملة لتجاوزات فيلم “سنة أولى خطف”.. وإحالة العاملين للتحقيق

مواقيت الصلاة في القاهرة.. موعد صلاة عيد الأضحى وصيغة تكبيرات العيد وكيفية أدائها

موعد صلاة عيد الأضحى في مصر .. مواقيت كل محافظة

وفاة حاج مصري على جبل عرفات خلال أداء المناسك

موضوعات متعلقة

أحكام صلاة عيد الأضحى |وقتها.. عنوان خطبتها والصيغة الصحيحة للتكبير

قبل الخروج لصلاة عيد الأضحى .. احذر أن ترتكب هذا الخطأ في الساحات

ساعة الاستجابة بـ يوم الأمنيات .. 5 كلمات تدرك بها اليوم العظيم

خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه|هل الحج يسقط الصلوات الفائتة؟.. الإفتاء توضح

3 رسائل في اليوم العظيم| مشهد مهيب للحجاج بمسجد نمرة.. وخطيب عرفة: الاختلاف ليس مبررًا للخلاف

حكماء المسلمين يهنئ الأمة العربية والإسلامية بحلول عيد الأضحى المبارك

تذكير بعبادة الملائكة حول البيت المعمور .. علي جمعة يكشف أسرار الطواف

اليوم العظيم .. أعين تفيض بالعبرات ووجوه تستقبل القبلة على صعيد عرفات

ترشيحاتنا

اللهم صل على سيدنا محمد|تكبيرات العيد من مسجد الحصري بأكتوبر.. بث مباشر

ماذا كان يفعل الرسول قبل صلاة العيد الكبير؟.. 5 سنن لا تعرفها

دعونا نستلهم قيم التعاطف.. جوتيرتش يهنئ المسلمين بعيد الأضحى

بث مباشر| السيسي يحضر صلاة عيد الأضحى في مسجد القوات الجوية

بث مباشر.. شعائر صلاة عيد الأضحى من عين شمس

روسيا تصد هجومًا أوكرانيًا على محور زابورويجيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أبو المهندسين.. وفاة حاج مصري على صعيد عرفات| شاهد

رؤية تكبيرات العيد في المنام .. فرحة وهنا وسرور

لمدة 15 عاما.. مقطع فيديو لقسيس يروي قصة حلم قاده إلى الإسلام

النادي الأهلي كلمة السر.. قصة أغنية العيد لكوكب الشرق وعلاقتها بالملك فاروق

فيديو

عارضة أزياء جزائرية تبكي بسبب تعرضها لموقف صادم.. فيديو

حلال فيه الـ 9 شهور.. كواليس الطيار الذي حقق حلم والدته وقاد بها إلى المدينة المنورة

محمد رمضان يطرح أغنية جديدة نيسيسار.. فيديو

فيديو لشيخ مزعوم يثير الجدل بطلب لمتابعيه.. القصة كاملة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: 10سنوات من التحديات والمزيد من الإنجازات

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: لغز فاغنر والجنجويد !

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: فقه الأضحية ومقاصدها التربوية

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: قهوة وقرص ليريكا على متن الغواصة تيتان

هند عصام

هند عصام تكتب : مغامرة تيتان ولغز الأميرة المنحوسة

د جمال عبد ربه

جمال عبد ربه يكتب: دكتور عويضة وحلم الذهب الأبيض

نهال علام

نهال علام تكتب: قمة الميثاق التمويلي

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الذكاء الاصطناعي والروبوتات القاتلة

اﻟﻤﺰﻳﺪ