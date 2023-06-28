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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

أماكن وموعد صلاة عيد الأضحى في مصر 2023

عيد الأضحى 2023
عيد الأضحى 2023

يقدّم موقع “صدى البلد”، الساحات المخصصة لإقامة صلاة عيد الأضحى 2023، بالإضافة إلى مواقيت الصلاة بمختلف المحافظات، والتي يبحث عنها جميع المواطنين الراغبين في صلاة عيد الأضحي.

أماكن صلاة عيد الأضحى في مصر 2023

  1. -ساحة السلام وراق الحضر.
  2. -ساحة الحصري بأكتوبر.
  3. -ساحة عماد راغب بأكتوبر.
  4. -ساحة مسجد مصطفى محمود بالمهندسين.
  5. -ساحة مسجد المغفرة بالعجوزة.
  6. -ساحة مسجد أسد بن الفرات بالدقي.
  7. -ساحة مسجد النيل بالدقي.
  8. -ساحة الاستقامة بميدان الجيزة.
  9. -ساحة مسجد الرحمن بشارع العشرين ببولاق الدكرور.
  10. -ساحة مسجد آل حمد ببولاق الدكرور.
عيد الأضحي

موعد صلاة عيد الأضحى في مصر

القاهرة: 06:21

سانت كاترين: 06:14
طابا: 06:08
شرم الشيخ: 06:14
دمنهور: 06:22
طنطا: 06:20
الجيزة: 06:22
الاسكندرية: 06:24
بورسعيد: 06:14
السويس: 06:16
العريش: 06:08
الطور: 06:16

موعد صلاة عيد الأضحى بالمحافظات 2023

كفر الشيخ: 06:20
الفيوم: 06:25
بني سويف: 06:24
المنيا: 06:28
أسيوط: 06:28
سوهاج: 06:28
قنا: 06:24
أسوان: 06:28
أبو سمبل: 06:37
مرسى مطروح: 06:34
الغردقة: 06:18
الخارجة: 06:36
الإسماعيلية: 06:16
دمياط: 06:16
السلوم: 06:42
نويبع: 06:10
حلايب: 06:17
شلاتين: 06:19

المنصورة: 06:18
الزقازيق: 06:19
بنها: 06:21
شبين الكوم: 06:21
 

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تأمين ساحات صلاة عيد الأضحى 2023


وتكثف المحافظات حملات النظافة بمحيط المساجد وساحات الصلاة والشوارع المؤدية لها حتى تكون جاهزة لاستقبال المصلين أول أيام العيد إلى جانب الحدائق والمتنزهات والأماكن المحيطة، إضافة إلى إلغاء الإجازات للعمال والسائقين والمشرفين فى قطاعات النظافة والحدائق ومحطات المناولة، بالإضافة الي تنسق المحافظات مع الأجهزة الأمنية لتأمين ساحات الصلاة وتعزيز الخدمات عليها.

موعد عيد الأضحى في مصر

يوم الأربعاء 28 يونيو أي ما يوافق 10 ذي الحجة 1444 هجريًا، وبذلك يكون أول أيام عيد الأضحى المبارك 2023.

إجازة عيد الأضحى 2023

 يمنح العاملين في القطاع الحكومي علي إجازة عيد الأضحى المبارك لمدة 7 أيام تبدأ من الثلاثاء 27 يونيو وحتي الاثنين 3 يوليو كإجازة رسمية وذلك بمناسبة عيد الأضحى المبارك 2023 .

وفيما يخص إجازة العاملين في القطاع الخاص يحصلون علي إجازة عيد الأضحى المبارك من يوم الثلاثاء 27 يونيو وحتي الأحد 2 يوليو.

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