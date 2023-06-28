خروجة بـ 20 جنيه.. أماكن للفسح بعيد الأضحى 2023

يستعد الكثير من المواطنين لقضاء إجازة عيد الأضحى المبارك لإعداد الخطط للتنزه والخروج خاصة في ظل وجود بعض الحدائق والمنتزهات العامة المجانية التي تعد وسيلة ترفيه.

خروجة بـ 20 جنيهاً..أماكن للفسح بعيد الأضحي 2023

وتتعدد أماكن التنزه والترفيه الممتعة والجميلة، في محافظتي القاهرة والجيزة، التي يتردد عليها المواطنون، طوال أيام السنة وبشكل مكثف في أوقات الأعياد، في القاهرة والجيزة الحدائق والمتنزهات والملاهي والمائية منها والكورنيش والتي يكون بعضها مجانا والبعض الآخر مقابل مصاريف بسيطة على حسب الخدمة المقدمة.

المتحف المصري

يمكن زيارة المتحف المصري في التحرير، بسعر التذكرة والذي يبلغ 20 جنيهًا، و5 جنيهات للطالب.

المتحف المصري

شارع المعز في الحسين

شارع المعز في الحسين، يوجد بهما عدد من البيوت الثقافية مثل بيت السناري وبيت السحيمي، ووكالة الغوري، وقبة الغوري، وبيت زينب خاتون.

حديقة الأزهر

تتمتع بالمناظر الخضراء والمساحات الواسعة للتنزه والترفيه خاصة للشباب والعائلات، وتفتح أبوابها يوميًا من الساعة التاسعة صباحًا وحتى العاشرة مساءً.

متحف النسيج المصري

حديقة الحيوان

بسعر التذكرة 5 جنيهات فقط للمصريين يمكن التنزه في حديقة الحيوان والتي تضم أنواعًا متعددة من الحيوانات فضلاً عن الأشجار التراثية الجميلة

حديقة الحيوان

فسح عيد الأضحى في برج القاهرة

أما لعشاق الأماكن المرتفعة فإن برج القاهرة بعد واجهة مفضلة لتمضية الوقت حيث يمكن من خلاله رؤية العاصمة من أعلى نقطة بها، ويوجد مطعم بداخله على شكل دائري.

كورنيش النيل وممشى أهل مصر

يمكن لأي شخص النزول للتنزه مع الأسرة في كورنيش النيل وهو مجاني للجزء العلوى تماما بطول الكورنيش الجديد ضمن مشروع ممشى أهل مصر.

كما يمكن التنزه داخل ممشى أهل مصر الجديد من كوبري أكتوبر حتى كوبري إمبابة بتذكرة قيمتها 20 جنيهًا فقط.

ممشى أهل مصر

المتحف القبطي

يمكن التنزه في المتحف القبطي في منطقة مصر القديمة، حيث يكون سعر تذكرة الدخول للمتحف 20 جنيها و15 جنيها للطلاب.

المتحف القبطي

متحف النسيج المصري

يضم كسوة الكعبة المشرفة وهو مصنف عالميا ، ويقع في شارع المعز ، ولا تتعدى سعر التذكرة الـ10 جنيهات، و يضم المتحف، كسوة الكعبة المشرفة، التي كانت تصنع في مصر زمن الملك فاروق.

متحف النسيج المصري

حدائق القاهرة

يمكن التنزه في عدة حدائق في محافظة القاهرة بأسعار خيالية فالحديقة الدولية سعر الدخول بها 10 جنيهات ، وحديقة الأزهر: 20 جنيهًا، وحديقة الأسماك بالزمالك: 5 جنيهات ، وحديقة الفسطاط: 5 جنيهات.

الحديقة الدولية

أما الحديقة اليابانية بحلوان : 10 جنيهات، وحديقة الفنون على كورنيش النيل: 10 جنيهات ، وحديقة الحرية بالزمالك: 10 جنيهات، حديقة سفاري، في أرض مطار إمبابة لا تزيد على 20 جنيها للفرد.