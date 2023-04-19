خروجة عيد الفطر.. أماكن وأسعار المتنزهات والحدائق والملاهي

يبحث عدد كبير من المواطنين، عن أماكن الخروج والتنزه ، في الحدائق والمتنزهات والملاهي والمائية منها والكورنيش والتي يكون بعضها مجانا والبعض الآخر مقابل مصاريف بسيطة على حسب الخدمة المقدمة.

وتتعدد أماكن التنزه والترفيه الممتعة والجميلة ، في محافظتي القاهرة والجيزة، التي يتردد عليها المواطنون، طوال أيام السنة وبشكل مكثف في أوقات الأعياد، ونستعرض في هذا التقرير أفضل 10 أماكن للخروج في القاهرة والجيزة وجاءت كالتالي:-

أماكن الخروج والتنزه بالعيد

1- شارع المعز في الحسين

منطقة الأزهر والحسين بها العديد من الأماكن التي يمكننا الاستمتاع بها بأقل التكلفة، مثل شارع المعز في الحسين ومنطقة الأزهر، ويوجد بهما عدد من البيوت الثقافية التي تقيم عددًا من الندوات والحفلات بأسعار تتراوح من “5ج: 30ج” مثل بيت السناري وبيت السحيمي، ووكالة الغوري، وقبة الغوري، وبيت زينب خاتون.

2- ملاهي السندباد في النزهة الجديدة

ملاهي السندباد الشهيرة أمام سور مطار القاهرة الدولي بمنطقة النزهة الجديدة وهي تعتبر من أقدم ملاهي الألعاب، وتفتح أبوابها من الساعة العاشرة صباحًا وحتى الثانية عشرة من صباح اليوم التالي، وتتراوح أسعار الألعاب من “3: 5” جنيهات.

3- دريم بارك في مدينة 6 أكتوبر

دريم بارك في العيد هي جزء من مدينة دريم لاند، وتتكون من سبع مناطق تحتوي كل منها على مجموعة من الألعاب المثيرة ومنها منطقة الأطفال الجديدة، وأسعار التذاكر “التذكرة السيلفر 100 ج”، و”التذكرة الفاميلي: 360 ج تشمل: أب، أم وطفلين أقل من 10 سنوات”.

4- أكوا بارك طريق مصر إسماعيلية

ويمكنكم ايضا الاستمتاع بالملاهي المائية في اكوا بارك أكبر مدينة العاب مائية بالشرق الأوسط، وتحتوي على حمام أمواج كشاطئ البحر، وخمسة حمامات سباحة، وزحاليق عملاقة، و9 ألعاب مائية، وألعاب للأطفال، وحمام سباحة خاص للسيدات، من الساعة العاشرة صباحًا وحتى الخامسة مساءً، وسعر التذكرة في اكوا بارك 115 جنيهًا شاملة وجبة غداء، ومشروب، وزجاجة مياه للأطفال من “3-10 سنوات” بـ95 جنيهًا.

5- كريزي ووتر في الشيخ زايد

كذلك الحال في خروجة العيد المائية في كريزي ووتر مدينة الألعاب المائية كريزي ووتر هي اقدم مدن الألعاب المائية في مصر وتتمتع بالحدائق الخضراء، وألعاب الفيديو جيم، وسباق السيارات، وألعاب الليزر الشيقة، وحديقة الألعاب المبهرة، وتستقبل زوارها من العاشرة صباحًا وحتى السادسة مساءً، وسعر التذكرة: 65 جنيهًا، الأطفال أقل من 3 سنوات مجانًا.

6- فاميلي لاند “كرامنتس” في المعادي

هي من أكبر الملاهي المغلقة والمكيفة في مصر، وتتميز بوجود ألعاب تتناسب مع جميع الأعمار، وتفتح أبوابها من الساعة العاشرة والنصف صباحًا حتى الثانية عشرة صباح اليوم التالي، وتتراوح أسعار الألعاب من 7: 20 جنيهًا.

7- أسعار بيلي بيز في 6 أكتوبر

مدينة ألعاب ترفيهية مغلقة للأطفال بداخل مول العرب، يمكنك زيارتها من الساعة العاشرة صباحًا حتى العاشرة مساءً، وسعر التذكرة 100 ج للأطفال شاملة كل الألعاب، و50ج للبالغين.

8- حديقة الأزهر

حديقة الأزهر تتمتع بالمناظر الخضراء والمساحات الواسعة للتنزه والترفيه خاصة للشباب والعائلات كما يمكنك رؤية قلعة صلاح الدين من داخلها، وبها العديد من المطاعم والكافيهات وأماكن ترفيهية مخصصة للأطفال، وتفتح أبوابها يوميًا من الساعة التاسعة صباحًا وحتى العاشرة مساءً.

9- كيدزانيا في القاهرة الجديدة

كيدزانيا وهي عبارة عن متنزه عالمي للتعليم الترفيهي للأطفال، وتستقبل المدينة زائريها مرتين في اليوم من الساعة الحادية عشر صباحًا وحتى الرابعة مساءً، أو من الخامسة مساءً وحتى العاشرة مساءً، وأسعار التذاكر الأطفال أقل من 4 سنوات 100ج، من4 حتى 14 سنة 130 ج، والمرافقين البالغين 85ج.

10- قرية فجنون

يتكون هذا الاسم من “فن – جنون”، فجنون أحد الأماكن النادرة في مصر، فهو مخصص للترفيه والتعليم، ويمكن للأطفال والآباء الاستمتاع، وممارسة العديد من الأنشطة المختلفة منها التلوين على الحائط أو اللعب بالطين، كما يمكن للأطفال أن يختاروا ما بين الركوب على ظهر الخيل أو الحمار أو الجمل، ويستقبل المكان زائريه ابتداءً من التاسعة صباحًا وحتى الخامسة مساءً.