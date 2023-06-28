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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أحمد عز يفتتح موسما جديدا من مسرحية هادي فلانتين في أبها بالسعودية

صدى البلد

نشرت الفنانة شيماء سيف بوستر مسرحية "هادي فلانتين"، عبر حسابها الرسمي بموقع “انستجرام”.

وكشفت شيماء عن موعد عرض المسرحية، وعلقت: "أهالي أبها الغاليين جاينلكم بمسرحية هادي  فلانتين على مسرح جامعة الملك خالد، من 30 يونيو إلى 2 يوليو، مستنينكم تنورونا.

مسرحية هادى فلانتين  ون تأليف وإخراج محمد محمدي، وبطولة أحمد عز و  تارا عماد في ثاني تعاون بينهما على خشبة المسرح، وسيد رجب، وشيماء سيف، ومصطفى غريب ومن انتاج الاء الغزالي.

 كان أحمد عز قام مؤخرًا ببطولة مسرحية «علاء الدين» على خشبة مسرح كايرو شو، وهي عمل مسرحي استعراضي كوميدي بطولة محمد ثروت، وتارا عماد وسامي مغاوري، وهشام اسماعيل، وكريم عفيفي، ومحمد جمعة، ومن إخراج مجدي الهواري.

تبدأ أحداث المسرحية حين يذهب شريف وخطيبته رفيف إلى متجر هدايا كبير للاحتفال بالفالنتاين لكن ينصحهم عم مرموش صاحب المحل بعدم إتمام الزواج ويحكي لهم ما حدث بقصص الحب الشهيرة في محاولة لإثبات أن الحب مجرد وهم، فهل سينجح عم مرموش في التفرقة بين شريف ورفيف في الفالنتاين.

أخر أعمال أحمد عز :

 

وآخر أعمال أحمد عز فى السينما هو فيلم كيرة والجن من تأليف أحمد مراد، إخراج مروان حامد، ويشارك في بطولته كريم عبدالعزيز وهند صبرى وسيد رجب، مع أحمد مالك،سلوى عثمان ، على قاسم، هدى المفتى، محمد عبدالعظيم، عارفة عبدالرسول.

هادي فلانتين الفنانة شيماء سيف سامي مغاوري سلوي عثمان عارفة عبدالرسول كريم عبدالعزيز فيلم كيرة والجن مسرحية هادي فلانتين مسرحية علاء الدين

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