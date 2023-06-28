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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

كوريا الجنوبية تعاقب أفرادًا وكيانات بسبب أسلحة بيونج يانج

علم كوريا الجنوبية
علم كوريا الجنوبية

فرضت كوريا الجنوبية عقوبات جديدة على فردين وكيانين بسبب تورطهم في برنامج الأسلحة الخاص ببيونج يانج.

وحسب وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية، قالت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية إن سول فرضت اليوم الأربعاء عقوبات أحادية الجانب على شخص روسي من أصل كوري متورط في تمويل غير قانوني لبرامج أسلحة الدمار الشامل في بيونج يانج.

وكان تشوي تشون جون من روسيا من بين أربعة كيانات - شخصان ومنظمتان - أضيفت حديثًا إلى قائمة عقوبات سول ضد برامج التطوير النووية والصاروخية في كوريا الشمالية ، وفقًا للوزارة.

ويمثل هذا الإعلان تاسع إجراء للعقوبات أحادية الجانب في سول ضد كوريا الشمالية منذ إطلاق إدارة يون سوك يول في مايو من العام الماضي، وأول مرة تضيف فردًا دوليًا من أصل كوري إلى القائمة السوداء.

تمت إضافة ما مجموعه 45 فردًا و 47 كيان إلى قائمة العقوبات منذ أن تولى يون منصبه في مايو من العام الماضي.

الخارجية الكورية الجنوبية الخارجية الكورية الكورية الجنوبية القائمة السوداء

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