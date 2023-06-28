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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

الإهمال في الوحدة الصحية كابوس يلاحق أهالي كفر حميد بالعياط

صدى البلد

معاناة يعيشها أهالى قرية كفر حميد التابعة لمركز العياط محافظة الجيزة؛ بسبب تدني مستوى الخدمات الصحية بالقرية لعدم توفير طبيب مقيم بالوحدات الصحية وهو الأمر الذى يعرض الأهالي للخطر في حالات الطوارئ الخطيرة.

يقول المواطن هشام عبد المنعم، في رسالة بعثوا بها إلى خدمة شكاوى "بين الناس" بموقع "صدى البلد": القرية تضم عددا كبيرا من المواطنين وتحتاج إلى الرعاية الطبية ولكن نعانى من عدم وجود أطباء أو أدوية أو سيارات للإسعاف ، وهو ما يسبب لنا مشكلات كثيرة تؤثر على صحة المواطنين فى كثير من الأحيان".

وأضاف: "بسبب عدم توفير طبيب متخصص بالوحدة الصحية وهو ما يجعل المرضى يلجؤون إلى القرى المحيطة التي يتوفر بها أطباء أو إلى المحافظة لتلقى العلاج، حيث إن تكاليف المستشفيات الخاصة لا يستطيعها أهل القرية".

وتابعوا: "يجب على المسئولين بالصحة توفير أطباء لاستقبال الحالات والإسعافات الأولية، وكذلك لتصريحات الدفن لتخفيف المعاناة عن الأهالي، خاصة كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة وذوي الاحتياجات الخاصة".

وناشد الأهالي المسئولين التدخل وتوفير أطباء بالوحدات الصحية لعلاج المواطنين المرضى و توفير الأدوية وسيارات إسعاف  .

 

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

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