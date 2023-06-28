أعلن مصدر أمني رفيع المستوى بوزارة الداخلية، بدء تطبيق خطة تأمين احتفالات المواطنين بعيد الأضحى المبارك، مشيرا إلى أنه تم منذ الساعات الأولى من صباح اليوم /الأربعاء/، رفع درجات الاستعداد القصوى بكافة قطاعات الوزارة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية لتأمين الاحتفالات، تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية.

وأوضح المصدر الأمني - في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم - أنه تم تكثيف الانتشار الأمني بالشوارع والميادين الرئيسية، والحدائق العامة، والمتنزهات، ودور السينما، والمراسي النيلية، والتي يقبل عليها المواطنون خلال الاحتفالات؛ وذلك من خلال الانتشار المكثف للأقوال والارتكازات الأمنية الثابتة والمتحركة.

وتابع أنه تم كذلك تكثيف الانتشار العام لرجال الإدارة العامة للمرور بالطرق والمحاور السريعة، مع توقع سفر العديد من المواطنين إلى المدن الساحلية، لقضاء فترة الأعياد بها، أو بمحافظاتهم الأصلية برفقة ذويهم، فضلا عن نشر سيارات الإغاثة المرورية العاجلة على كافة الطرق والمحاور السريعة؛ لتقديم المساعدة للمواطنين والحفاظ على سلامة المواطنين من مرتادي الطرق.

وأضاف أنه تم الدفع بعناصر الشرطة النسائية في ميادين وسط القاهرة الكبرى، وكذلك الميادين الكبرى بالمحافظات، بالإضافة إلى الدفع بقوات التدخل السريع بجميع المحاور الرئيسية؛ للحفاظ على الأمن والنظام، ومكافحة الجريمة بكافة أشكالها وصورها، وتوفير مناخ آمن يستمتع فيه المواطنون بأجواء العيد.

وأشار المصدر الأمني إلى أن رجال الإدارة العامة لشرطة التموين، بدأوا في شن حملات موسعة استهدفت تكثيف الرقابة على الأسواق؛ لضبط المتلاعبين بالأسعار، ومواجهة جرائم الغش التجاري، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع ورصد حركة تداول السلع خلال فترة العيد، بالإضافة إلى قيام رجال إدارة شرطة المرافق بشن حملات مكثفة؛ لمنع افتراش الباعة الجائلين للطريق العام ورفع كافة الإشغالات، بما يضمن التصدي الحاسم لأية محاولات قد تعكر صفو احتفالات المواطنين بالعيد.

ولفت إلى أنه تم كذلك رفع درجات الاستعداد بغرف عمليات النجدة على مستوى الجمهورية؛ لتلقي استغاثات وبلاغات المواطنين، والتعامل والاستجابة لها بشكل فوري، بالإضافة إلى التواجد الأمني الميداني الفعال لكافة المستويات الإشرافية والقيادية؛ لمتابعة سير الأداء الأمني، والتأكيد على القوات بضرورة التحلي باليقظة التامة، والالتزام بأداء الواجبات والمهام الموكلة إليهم بمنتهى الدقة، مع حُسن معاملة المواطنين.

وشدد المصدر الأمني على تنفيذ توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بضرورة مراعاة البُعد الإنساني لدى التعامل مع المواطنين أثناء تنفيذ خطة تأمين احتفالات عيد الأضحى المبارك، وتقديم كافة أوجه المساعدة الممكنة، لاسيما للمواقف الطارئة، باعتبارها أحد ثوابت الاستراتيجية الأمنية لوزارة الداخلية.

