خطيب عيد الأضحى: الأمن والسعادة هما وسيلة تحقيق خلافة الله في الأرض..فيديو

قال خطيب عيد الأضحى المبارك، إن أعظم الأيام عند الله يوم النحر، كما أخبرنا بذلك النبي الكريم بقوله "إن أعظم الأيام عند الله يوم النحر" ثم يوم القر وهو اليوم الذي يلي يوم النحر أي ثاني أيام عيد الأضحى المبارك.

وأضاف خطيب عيد الأضحى، من خطبة العيد من مسجد القوات الجوية، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي الله تعالى شرع لنا الأعياد لنفرح ونحتفل بنعمة الله سبحانه وتعالى ورحمته علينا

وأشار إلى أن الأمن والسعادة هما الوسيلة الأساسية لتحقيق خلافة الله في الأرض، والله تعالي قال" قلنا اهبطوا منها جميعا" منوها ان هذا رد على مزاعم غلق الباب أمام الشيطان

وأكد أن الخوف يعوق العمارة فى الأرض، أما الحزن فهو يعوق العبادة، والعمارة في الكرة الأرضية لا تحقق إلا بعمارة الأكوان وعمارة عباد الرحمن.

وتابع : لذلك علمنا الله تعالى أن نطمئن من حولنا وندخل الفرح والسرور عليهم.