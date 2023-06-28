ذكرى 30 يونيو.. السيسي يؤدي صلاة عيد الأضحى في مسجد القوات الجوية

قامت شعائر صلاة عيد الأضحى المبارك، بمسجد القوات الجوية، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وشيخ الأزهر فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، ورئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، وعددٍ من كبار قيادات الدولة، وكبار الكتاب والصحفيين.

الرئيس السيسي يؤدي صلاة عيد الأضحى في مسجد القوات الجوية



وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، مسجد القوات الجوية، لحضور صلاة عيد الأضحى، مع قيادات القوات المسلحة احتفالا بمرور عشر سنوات على ذكرى 30 يونيو.

استمع الرئيس السيسي، لخطبة عيد الأضحى، بعد وصوله مسجد القوات الجوية، لحضور صلاة العيد.

أدى الرئيس السيسي، صلاة العيد الاضحى، في مسجد القوات الجوية، بحضور عدد من قيادات الدولة.

غادر الرئيس عبد الفتاح السيسي، مسجد القوات الجوية، بعد أداء صلاة العيد الاضحي، والتي أقيمت منذ قليل.

وكان في استقبال الرئيس لدى وصوله المسجد الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة والفريق محمود فؤاد عبد الجواد قائد القوات الجوية بالإضافة إلى عدد كبير من قادة ورجال القوات المسلحة والشرطة وكبار رجال الدولة.