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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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ذكرى 30 يونيو.. السيسي يؤدي صلاة عيد الأضحى في مسجد القوات الجوية

الرئيس السيسي يؤدي
الرئيس السيسي يؤدي صلاة عيد الأضحى في مسجد القوات الجوية

قامت شعائر صلاة عيد الأضحى المبارك، بمسجد القوات الجوية، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وشيخ الأزهر فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، ورئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، وعددٍ من كبار قيادات الدولة، وكبار الكتاب والصحفيين.

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الرئيس السيسي يؤدي صلاة عيد الأضحى في مسجد القوات الجوية |شاهد

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الرئيس السيسي يستمع لخطبة عيد الأضحى بمسجد القوات الجوية.. فيديو

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عاجل.. لحظة مغادرة الرئيس السيسي مسجد القوات الجوية بعد أداء صلاة العيد

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أيام مباركة.. مفتي الجمهورية يهنئ الرئيس السيسي والشعب بمناسبة عيد الأضحى

الرئيس السيسي يؤدي صلاة عيد الأضحى في مسجد القوات الجوية
 

وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، مسجد القوات الجوية، لحضور صلاة عيد الأضحى، مع قيادات القوات المسلحة احتفالا بمرور عشر سنوات على ذكرى 30 يونيو.

استمع الرئيس السيسي، لخطبة عيد الأضحى، بعد وصوله مسجد القوات الجوية، لحضور صلاة العيد.

أدى الرئيس السيسي، صلاة العيد الاضحى، في مسجد القوات الجوية، بحضور عدد من قيادات الدولة.

غادر الرئيس عبد الفتاح السيسي، مسجد القوات الجوية، بعد أداء صلاة العيد الاضحي، والتي أقيمت منذ قليل.

وكان في استقبال الرئيس لدى وصوله المسجد الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة والفريق محمود فؤاد عبد الجواد قائد القوات الجوية بالإضافة إلى عدد كبير من قادة ورجال القوات المسلحة والشرطة وكبار رجال الدولة.

 

السيسي شيخ الأزهر الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية مسجد القوات الجوية صلاة عيد الأضحى 30 يونيو

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