الرئيس السيسي يؤدي صلاة عيد الأضحى في مسجد القوات الجوية |شاهد

أدى الرئيس عبد الفتاح السيسي، صلاة العيد الاضحى، في مسجد القوات الجوية، صباح اليوم الأربعاء، بحضور عدد من قيادات الدولة.



يقدم موقع صدى البلد، بث مباشر لصلاة عيد الاضحى المبارك، من مسجد القوات الجوية، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم الأربعاء.



وتقام شعائر صلاة عيد الأضحى المبارك، بمسجد القوات الجوية، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وشيخ الأزهر فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، ورئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، وعددٍ من كبار قيادات الدولة، وكبار الكتاب والصحفيين.

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