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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ بني سويف يشهد ذبح الأضاحي بإجمالي 200 رأس ماشية

محافظ بني سويف يشهد
محافظ بني سويف يشهد الاضاحي

شهد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف ، ذبح الأضاحى بمجزر اهناسيا،صباح أول أيام عيد الأضحى المبارك ،بحضور اللواء سامي علام السكرتيرالعام المساعد ، الدكتور على بدر  عضو مجلس النواب، نصر سيف رئيس المدينة،والدكتور أحمد الجبالي  مدير عام الطب البيطري، أحمد حلمي  مدير مكتب مؤسسة مصر الخير ببني سويف وإمام أحمد   مدير مشروعات جمعية الأورمان بالمحافظة
وتابع محافظ بني سويف جانباً من عمليات ذبح الأضاحى بوحدات الذبح بالمجزر،تحت إشراف الطب البيطرى،حيث سيتم ذبح أكثر من 200 رأس ماشية( عجول) بواقع (140من مصر الخير +60 من الأورمان)، لتوزيعها على أكثر من 30 ألف أسرة من  الأولى بالرعاية ، حيث يتضمن اليوم الأول  ذبح  14 رأساً ( 8عجول من الأورمان +6 من مصرالخير)، والتي سيتم توزيع لحومها على الفئات الأولى بالرعاية في القرى والمناطق الأكثر احتياجا عن طريق الجمعيات الأهلية بتلك المناطق والقرى

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وأعرب المحافظ عن تقديره لمصر الخير والأورمان ،مثمنًاُ جهودهما الملموسة، وتعاونهما المثمر مع المحافظة في تقديم المساعدات للأسر الأولى بالرعاية، والأكثر احتياجًا،لافتاً إلى أن مؤسسات المجتمع المدني تعد شريكاً أساسياً في الخطة التنموية للمحافظة خاصة في مجال الدفع بتحسين مستوى معيشة أهالينا البسطاءوالأولى بالرعاية في القرى والمناطق الأكثر احتياجا، والتي تتطلب مزيدًا من التكاتف والتضافر للارتقاء بمنظومة الخدمات والجوانب الحياتية لهم

من جهته أشار مدير مكتب مصر الخير بالمحافظة ،إلى أنه سيتم ذبح أكثر من 140 أضحية مقدمة من المؤسسة وتوزيع لحومها على اكثر من 20  ألف أسرة من الأولى بالرعاية من الأيتام ومحدودى الدخل والأرامل بالتعاون مع العديد من الجمعيات الشريكة  ، حيث سيتم ذبح  6 رأسا صبيحة أول يوم العيد،ثم 74رأس في اليوم الثاني ، وفي اليوم الثالث 59رأس ، وذلك بمجازر : اهناسيا والواسطى وبني سويف

فيما أوضح مدير مشروعات الأورمان ببني سويف أنه تم توفير الأضاحي من خلال  ذبح 60 عجلاً بلدياً ،ليستفيد منها  نحو 10 آلاف أسرة من  الأولى بالرعاية في  50 قرية بالمحافظة عن طريق الجمعيات الأهلية من خلال الاستعانة بقاعدة البيانات المسجلة لديها تحت إشراف التضامن والطب البيطري والوحدة المحلية، وسيتم  التوزيع على مدار 4 أيام بداية من "اليوم" والذي يشهد ذبح 8 رؤوس ، وفي اليوم الثاني 16 رأساً ،واليومين الثالث 20 ،  والرايع 16 رأساً

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