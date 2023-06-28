أسماء أبو اليزيد تهنئ متابعهيا بعيد الأضحي المبارك.. شاهد

هنأت الفنانة أسماء أبو اليزيد متابعيها بمناسبة عيد الأضحى المبارك عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام.

وشاركت أسماء عدة صورة جديدة لها، ظهرت خلالها بإطلالة صيفية متميزة وبدون ميكب.

وكتبت أسماء:"كل سنة وانتو طيبين وحلوين وبخير".

وكشفت مصادر خاصة أن الصورة المتداولة للفنانة أسماء أبو اليزيد بفستان زفاف هي في الحقيقة من كواليس تصوير مسلسل “الآنسة فرح” الذي قدمته عبر عدة أجزاء وتزوجت ضمن أحداثه.

ولم تعلن أسماء أبو اليزيد عن موعد زفافها حتى الآن لكنها قد تسير على خطى ميرنا نور الدين التي أعلنت خطبتها قبل أيام فقط من حفل زفافها.

خطوبة أسماء أبو اليزيد

احتفلت الفنانة أسماء أبو اليزيد، بخطوبتها من شاب من خارج الوسط الفني منذ أيام.

ويعمل خطيب أسماء أبو اليزيد، مدرب لياقة بدنية، ونشرت صورهما عبر حسابها على إنستجرام.