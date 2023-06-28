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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسعار الخضراوات والفاكهة في أول أيام عيد الأضحى المبارك

صدى البلد

ينشر موقع صدى البلد ، آخر تحديثات تعاملات سوق الخضراوات والفاكهة اليوم وفق أسعار العبور.

 وجاءت الأسعار على النحو التالي:  

كيلو البطاطس يبدأ من 7,5 إلى 8 للكيلو الواحد والطماطم  من 2,5 إلي 4 جنيه للكيلو الواحد.

وجاء سعر كيلو البصل من 10 إلي 13 جنيها و الكوسة من 9 إلي 17 جنيه للكيلو، والجزر بدون عروش من 7 إلي 9 جنيه والفاصوليا من 14 إلي 16 جنيه الباذنجان البلدي من 3,5 إلي 7جنيه و و الباذنجان الرومي من4 إلي 6 جنيه  والباذنجان الأبيض من 6 إلي 9جنيه  .

وجاء سعر الفلفل الرومي البلدي من 9 إلي 10 جنيه والفلفل الرومي الصوب من 9 إلي 14 جنيه والفلفل الحامي من 8 إلي 11جنيه ، وفلفل الالوان من 14الي 20 جنيه، والملوخية من 2,5 إلي 5,5، والخيار صوب من 9 إلي 10 والخيار البلدي من 6 إلي 9 جنيه 10جنيهات

واستقر سعر البامية ما بين 25 إلي 30 جنيها للكيلو الواحد و وصل القلقاس إلي 9 جنيه وارتفاع في سعر الثوم من 18 الي 24 جنيه للكيلو الواحد.

أسعار الفاكهة بالسوق اليوم الأربعاء:

واستقر سعر كيلو البرتقال من 7 إلي 9 جنيهات و الليمون من 7 إلي 11 جنيه للكيلو، والجريب فوروت من 7الي 15 جنيه و والليمون البلدي يتراوح بين 12 حتي 22 جنيه ويبدء كيلو العنب البناتي الأصفر من 9 إلي 16 جنيه و العنب البناتي الأحمر يبدء بسعر 12 إلي 24 جنيها .

وجاء سعر التفاح المصري من 8 إلي 18 جنيها للكيلو الواحد والتفاح الأمريكي من 25الي 35 جنيه وسعر كيلو البلح السيوي يبدء من 30 حتي 40 و البلح الرملي من 7 إلي 10جنيه و سعر كيلو الفراوله من 7 إلي 10 جنيه.

والشمام من 6 إلي 10جنيه وجاء سعر الكانتالوب من 5 الي 11 جنيه ويبدء سعر المانجا الزبدية من 15 إلي 22 جنيه للكيلو ، والمانجو البلدي من 9 إلي 15 جنيها.

أسعار الخضر اسعار الخضروات الاضحى المبارك الباذنجان البلدي الخضروات التفاح المصرى الفاصوليا الطماطم العنب البناتي الفلفل الرومي البلدي

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