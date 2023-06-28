بعد اجتماع مع «بلينكن».. بيان عاجل من وزيري خارجية أرمينيا وأذربيجان

عقد وزير خارجية أرمينيا أرارات ميرزويان، ونظيره الأذربيجاني جيهون بيراموف، اجتماعا مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، في واشنطن، اليوم الأربعاء.

وقالت وزارة الخارجية الأرمينية عبر حسابها على "تويتر": "انعقد اجتماع بين وزير خارجية أرمينيا أرارات ميرزويان، ووزير خارجية الولايات المتحدة أنتوني بلينكن، في واشنطن، ونوقشت قضايا الأمن والاستقرار الإقليميين وعملية التطبيع بين أرمينيا وأذربيجان".

وفقًا للخارجية الأرمينية، تم تسليط الضوء على عملية ترسيم الحدود بين أرمينيا وأذربيجان على أساس "إعلان ألما آتا" وخريطة عام 1975، وكذلك انسحاب القوات من الحدود، ومعالجة الحقوق والمسائل الأمنية لشعب ناجورنو كاراباخ بشكل مناسب، كما تم مناقشة عوامل مهمة من أجل سلام دائم في المنطقة.

وفي وقت سابق من اليوم، أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، أنه 4 جنود من القوات المسلحة الأرمينية قتلوا بنيران القوات الأذربيجانية في إقليم ناجورني كاراباخ المتنازع عليه بعد تجدد المناوشات بين الجانبين.