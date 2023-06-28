زيارة خاصة.. ملك الأردن يغادر المملكة إلى أمريكا

أفادت صحيفة هلا أخبار الأردنية بمغادرة الملك عبدالله الثاني أرض الوطن في زيارة خاصة.

وبحسب الصحيفة الأردنية فقد يتخلل الزيارة المشاركة في الملتقى الاقتصادي بمدينة صن فالي الأمريكية.

وكان أدى العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، قد ادي صلاة عيد الأضحى المبارك بمسجد الهاشمية في عمان.

واستمع العاهل الأردني والمصلون إلى خطبة العيد، التي ألقاها الدكتور أحمد الحسنات، بين فيها فضل أيام العيد وفرحة المسلمين بها، لافتا إلى أن العيد سعادة وسرور، وفرحة ومحبة، وأُلفة ومودة بين الناس.

وتناول فضل الأضحية والتكافل والعطاء والتواصل وصلة الرحم والتسامح في هذه الأيام المباركة